Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen und des Polizeipostens Meersburg haben am Dienstag zwischen 11 und 16 Uhr sowie am Mittwoch zwischen 9.30 und 17.30 Uhr an verschiedenen Standorten im Bodenseekreis den Radverkehr kontrolliert. Dabei wurden insgesamt 134 Verstöße festgestellt, teilt die Polizei mit.

Größtenteils wurden folgende Verstöße festgestellt: vorschriftswidrige Benutzung des Gehweges, Nichtbenutzung des Radweges, freihändiges Fahren, Nichteinhaltung von Durchfahrtsverboten, Gehör durch Geräte beeinträchtigt, Rotlichtverstöße und Verwendung von Mobiltelefonen während der Fahrt.

In einem Fall hatte ein Radfahrer rund 1,8 Promille, weshalb er sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten muss.

Bei den Fahrradkontrollen wurden zudem 37 Autofahrer ohne vorgeschriebenen Sicherheitsgurt, drei Autofahrer die verbotswidrig abgebogen waren und ein Autofahrer wegen der Nutzung des Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung beanstandet. Die Verstöße werden entsprechende Bußgelder nach sich ziehen, berichtet die Polizei.