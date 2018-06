Polizei beendet Trinkgelage an Häfler Musikmuschel

Übersät von leeren Flaschen, Dosen, Zigarettenstummeln, Verpackungsmüll und Unrat ist am Dienstagabend der Platz an der Musikmuschel an der Friedrichshafener Uferstraße gewesen.

Wie die Polizei berichtet, hielten dort rund 20 Leute ein Trinkgelage ab. Einige hatten gar mehrere Bierflaschen konsumbereit neben sich zu stehen. Die Polizei, die gegen 18.45 Uhr dazukam, erteilte den Frauen und Männer im Alter zwischen 17 und 30 Jahren, die alkoholhaltige Getränke dabei hatten, einen Platzverweis. Einem 17-Jährigen nahmen die Beamten den mitgeführten Tabak ab. Ein Bericht an die Stadt Friedrichshafen folgt. Die Kosten für die Reinigung des Platz können den Beteiligten in Rechnung gestellt werden, berichtet die Polizei.