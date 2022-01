Politikwissenschaftlerin holt ERC Starting Grant

Professorin Dr. Lisbeth Zimmermann hat einen ERC Starting Grant des Europäischen Forschungsrats (European Research Council, ERC) erhalten. Sie ist die erste Wissenschaftlerin der Zeppelin Universität (ZU), die diese Förderung bekommt. Etwa 1,5 Millionen Euro stehen der Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen nach Mitteilung der Zeppelin Universität in den kommenden fünf Jahren nun für das Forschungsprojekt „The Effects of Far Right Challenges on International Organizations (FARRIO)“ zur Verfügung. Zimmermann will darin untersuchen, wie sich das Erstarken der Neuen Rechten auf internationale Organisationen auswirkt.

Gruppen der Neuen Rechten sind zunehmend nicht nur in nationaler, sondern auch in internationaler Politik aktiv, heißt es in der Mitteilung der ZU weiter. Das Forschungsprojekt FARRIO möchte erschließen, welche Effekte transnationale Aktivitäten der Neuen Rechten auf die Europäische Union, die Vereinten Nationen sowie ihre Unterorganisationen in verschiedenen Politikbereichen haben. Mit ihrem Projekt FARRIO wird die Politologin die bestehende Forschung zu transnationalen Protestbewegungen sowie zu Resilienz und Wandel von internationalen Organisationen voranbringen. Zeil von Lisbeth Zimmermann ist es, wichtige methodische Instrumente entwickeln, um neue Formen transnationalen Protests und deren Folgen in internationalen Institutionen zu erforschen.

„Die Förderung der Europäischen Union bietet mir die einmalige Möglichkeit, mit langfristiger Perspektive und aller nötigen Unterstützung ein neues Forschungsfeld zu diesem wichtigen Thema zu erschließen – und das über enge disziplinäre Grenzen hinaus“, sagt Zimmermann.

Die Politologin gehört zu den 397 besonders talentierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern, die im Rahmen des neuen Programms der Europäischen Union für Forschung und Innovation „Horizon Europe“ mit den ERC Starting Grants gefördert werden – mehr als 4.000 Vorschläge gingen ein. Die Fördergelder von durchschnittlich 1,5 Millionen Euro sollen ermöglichen, eigene Forschungsprojekte zu

Lisbeth Zimmermann wechselte vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) an den Bodensee und ist seit 2018 Inhaberin des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen an der ZU.