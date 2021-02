Politik zum Anfassen für Jugendliche

Sie hat zwar keinen Einfluss auf das Ergebnis der Landtagswahl, sie soll aber einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Jugendbeteiligung im öffentlichen Raum leisten: Die U-18-Wahl im Bodenseekreis. Bis zum 5. März haben junge Menschen unter 18 Jahren laut einer Mitteilung von „BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung“ die Möglichkeit, online ihre Stimme im Rahmen der Landtagswahl abzugeben. In Friedrichshafen wird es außerdem für den Bodenseekreis ein Wahllokal geben, das am 5. März geöffnet hat.

„Politik – geht es wirklich jeden an? Kann man sich daran beteiligen? Für viele Kinder und Jugendliche ist sicherlich die Landtagswahl Baden-Württemberg thematisch so weit weg wie ein Trip zum Mond“, sagt Simone Laudon von „BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung“.

„Mit der U-18-Wahl wollen wir gerade für diese Personengruppe das Thema Wahlen zum Anfassen in die Bodenseeregion bringen. Kinder und Jugendliche haben Anfang März die Möglichkeit sich an der U18-Wahl zu beteiligen.“ Dabei soll der Umgang mit der Landtagswahl vermittelt werden und darüber hinaus erhalten die jungen Menschen laut der Mitteilung einen Kontakt mit der Politik. Durch das mit dieser Aktion geweckte Interesse bei den Kindern und Jugendlichen an Politik biete sich Gelegenheit, mit jungen Menschen zu diesem Thema ins Gespräch zu gehen. „Die Erfahrung zeige, dass auch nach der U-18-Wahl bei Auswertungen, Podiumsdiskussionen junge Menschen und Politiker*innen miteinander in Kontakt bleiben“, sagt Laudon weiter.

In diesem Jahr ist das Wahlbüro am 5. März in der Merkurstraße 3 in Friedrichshafen bei „Demokratie Leben“ / BBQ von 9 bis 16 Uhr geöffnet, aber es ist auch eine Brief- oder Digitalwahl möglich. Für den Wahltag wird jedoch gebeten, einen Wahltermin zu vereinbaren, damit die Hygieneordnung gewährleistet werden kann, heißt es in der Mitteilung weiter. An der U-18-Wahl im Wahlbüro Friedrichshafen können demnach alle jungen Menschen teilnehmen, die noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet und den Wohnsitz im Bodenseekreis haben. Es können die Parteien/Spitzenkandidaten gewählt werden, die für die Landtagswahl 2021 zugelassen wurden. Dabei hat jeder nur eine Stimme. Das Abstimmungsergebnis fließt am 5. März um 18 Uhr in eine landesweite Auszählung ein.

Die Kampagne „Demokratie Leben!“ Bodenseekreis unterstützt die U18-Wahl.