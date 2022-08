Pokal-Neuauslosung beschert dem VfB Friedrichshafen einen kurzen Anfahrtsweg

Im Achtelfinale des DVV-Pokals haben die Volleyballer des VfB Friedrichshafen einen kurzen Anfahrtsweg. Für den deutschen Rekordmeister der deutschen Bundesliga geht es am 5. oder 6. November zum Regionalpokalsieger Süd – das ergab die Auslosung am Donnerstag im VBL-Center in Berlin. Der genaue Gegner steht noch nicht fest, aber durch dieses Los wäre auch das attraktive Derby gegen den Zweitligisten TSV Mimmenhausen möglich.

Definitiv hat der Cupverteidiger damit eine wesentlich leichtere Aufgabe. Eigentlich hätte nämlich ein Heimspiel gegen den Giganten Berlin Recycling Volleys angestanden. Doch dann bekam Frankfurt keine Lizenz für die Bundesliga, weshalb nun neu ausgelost wurde.