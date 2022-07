Pogea Racing feiert 25-jähriges Bestehen

Seit 25 Jahren gibt es jetzt das Unternehmen Pogea Racing in der Ernst-Zimmermann-Straße 17 in Friedrichshafen. Und es gibt noch einen zweiten Grund, dieses Jubiläum am Donnerstag zu feiern: Rechtzeitig zum 25-jährigen Bestehen ist der Erweiterungsbau fertiggestellt worden, der neben dem Showroom nun Raum für den modernen Maschinenpark geschaffen hat und neue Geschäftsfelder ermöglicht, wie Pogea mitteilt.

Eduard Pogea gründete das Unternehmen 1997 in Ulm und verlagerte den Standort 2005 an den Bodensee. Zusammen mit Ehefrau Eva Pogea als zweiter Geschäftsführerin baute er die Firma stetig aus und beschäftigt heute sechs Mitarbeiter. Die kleine Spezialmanufaktur für Automobildesign und Tuning liefert nach eigenen Angaben weltweit veredelte Sportwagen sowie Luxuslimousinen und SUVs, individualisiert nach den Wünschen ihrer Kunden. „Wir kreieren Emotionen“, sagt das Unternehmerpaar. Hoch im Kurs stünden Karosseriemodifikationen aus Karbongewebe sowie auf dem eigenen Allradprüfstand entwickelte Motorleistungssteigerungen.

Die Nachfrage steige stetig und war ausschlaggebend für den Erweiterungsbau des Firmengebäudes. Neuester Geschäftsbereich ist das Restaurieren und Modernisieren von klassischen Automobilen. Dabei wird veraltete Technik gegen zeitgemäße Systeme ausgetauscht, Fahrwerk, Bremsen und ganze Antriebseinheiten werden durch modernere und effizientere Komponenten ersetzt.