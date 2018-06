Poesie und Emotionen stehen im Vordergrund, wenn die fünf gehörlosen Schauspieler der russischen Theatergruppe „Piano“ pantomimisch auf der Bühne agieren. Die Kinder und Jugendlichen führen auf Einladung des Katholischen Bildungswerks am morgigen Mittwoch, 13. Juni, um 20 Uhr im Bürgersaal des Rathauses das Stück „Wings for Clowns – Im Zeichen der Freundschaft“ auf.

Begleitet von Musik lassen zwei Buben, zwei Mädchen und ein junger Erwachsener Bilder und Szenen entstehen, bei denen Sprache an Bedeutung verliert. Vermischt mit Gebärdensprache ergibt sich ein besonderes Theatererlebnis, das das Verstehen auf einer übergeordneten Ebene möglich macht.

Die Kinder und Jugendlichen der Theatergruppe „Piano“ besuchen ein Internat für Gehörlose in Nischnij Novgorod. Ihr Leiter und Regisseur Vladimir Chikishev ist mittlerweile ein international gefragter Experte in Fragen der Theaterpädagogik für Gehörlose. Seine Methode hat er seit 1986 an seinem Internat entwickelt und weitergebracht.

Obwohl die Schüler nicht hören können, entwickelt sich durch die Sprache des Theaters, der Pantomime und sogar der Musik in komischen, lustigen oder traurigen Szenen eine Verbindung zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten.

Die Truppe mit wechselnder Besetzung tritt nicht nur in Russland vielerorts auf, vor einigen Jahren war sie beispielsweise ein Vorzeigeprojekt der europäischen Kulturhauptstadt Essen. Im März waren die jungen Russen Gäste des Theaterfestivals der Bodenseeschule in Friedrichshafen. Gerade reisten sie aus Brixen in Südtirol an, wo sie einen Auftritt hatten. Das ist nur möglich, weil in Russland jetzt bereits Sommerferien sind.

Bis 20. Juni in der Region

Noch bis 20. Juni sind die jungen Artisten mit ihren Betreuern in der Seegemeinde auf dem Obst- und Ferienhof von Familie Lehle untergebracht. Zeit für weitere, kurzfristige Auftritte gäbe es noch, wissen Hubert Lehle und Konrad Veeser, die sich für das Katholische Bildungswerk um die Organisation des Aufenthalts der jungen Russen gekümmert haben. „Wer Interesse an einem Auftritt hat, kann sich bei uns melden. Wir stellen den Kontakt gerne her.“

Einen Termin mit der Schule am Wolfsbühl in Wilhelmsdorf wird es auf jeden Fall geben. Bestimmt auch spontane Auftritte an den Uferpromenaden in der Seeregion – das lieben die jungen Schauspieler besonders.

Der Eintritt zum Theaterabend im Bürgersaal ist frei. Um Spenden wird gebeten.