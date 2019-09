Poesie als Brücke zwischen den Völkern Europas

Zum Auftakt des 12. Europäischen Poesiefestivals in Friedrichshafen hat der italienische Kulturverein am Freitagabend ins Graf-Zeppelin-Haus eingeladen, dabei blieb im Alfred-Colsman-Saal noch eine Reihe von Plätzen frei. Friedrichshafen war nach Frankfurt und dem italienischen Paestum der dritte und letzte Veranstaltungsort der Reihe, die bis Sonntag andauerte.

Ungewöhnlich war auch die Programmzusammenstellung, denn auf Stehempfang und ausgedehnte Begrüßung folgte ein Vortrag über das Sonett und eine Podiumsdiskussion zum Thema „Quo vadis Europa? Europa und Demokratie“.

Giovanni D’Amicodatri, Vorstand des Gastgebervereins, führte kurz ein in das von der Dichterin Marcella Continanza in Frankfurt gegründete Festival, das Poeten Europas zusammenbringen und damit eine Brücke zwischen den Sprachen bilden wolle. Bürgermeister Dieter Stauber überbrachte die Grüße der Stadt Friedrichshafen. Hier würden viele Kulturen zusammentreffen, daher sei es ein guter Ort für das Poesiefestival. Die Grüße des Konsuls in Stuttgart überbrachte Cesare Ghilardelli vom Italienischen Kulturinstitut Stuttgart. Der erkrankte Präsident des Europäischen Poesie-Komitees, Titos Patrikios, betonte in einem Brief die Notwendigkeit der Poesie in Krisenzeiten. Oberbürgermeister a. D. Josef Büchelmeier fügte an: „Kultur kann ein Schlüssel zum Leben im zukünftigen Europa sein.“ Man müsse Europa pflegen, ihm eine Zukunft geben: „Europa lebt im Herzen der Menschen.“

Der französische Dichter und Literaturkritiker André Ughetto hielt seinen Vortrag zum Sonett auf hohem Niveau auf Französisch, Ulrike Müller von Kralik, Präsidentin der Deutsch-Französischen Gesellschaft Friedrichshafen, übertrug ihn ins Deutsche. Ughetto spürte den Anfängen des Sonetts auf Sizilien nach, verfolgte seine Ausbreitung über die meisten europäischen Länder, vor allem in West- und Mitteleuropa. Dazu erklärte er die strenge literarische Form.

Zur anschließenden Podiumsdiskussion zum Thema Europa lud Moderatorin Solveig Billigmann von Regio TV den EU-Abgeordneten Norbert Lins, Professor Dietmar Schirmer von der Zeppelin-Universität sowie die Poeten Mila Haugová (Slowakei), Casimiro de Brito (Portugal) und Barbara Zeizinger (Deutschland) auf die gelbe Couch. Man sagt Künstlern ein besonderes Gespür für Wandlungen in der Gesellschaft nach, oft sind sie aber auch unpolitisch. Von den Anwesenden hatte sich keiner aus der oft beängstigenden Wirklichkeit in den Elfenbeinturm geflüchtet. Dass ein EU-Abgeordneter zumindest verhalten Optimismus verbreitet, war zu erwarten, doch seine Argumentation überzeugte. Es ging um die Qualität der Demokratie wie um die Gefährdung Europas. Von Ängsten und Sorgen war die Rede, aber auch von Hoffnung.

Eine Gefahr wurde deutlich herausgestellt: dass in einigen Ländern die Exekutive Macht an sich gerissen habe, die ihr eigentlich nicht zustehe, und damit das Kräftespiel aus der Balance bringe. Dass es statt weniger großer Volksparteien mehr kleinere Parteien gebe, wurde nicht als Gefahr gesehen. Es waren mehr Statements als dass eine lebendige Diskussion entstanden wäre.

Zwischen den Blöcken sorgte das Musiktrio Corinna Raupach mit Töchtern Siri und Elgin für Zäsuren und Auflockerung. Die Veranstaltung wurde am Samstag und Sonntag mit Lesungen, Musik und einem Referat als Hommage an Goethe weitergeführt.