Pöbelnder Gast wird von der Polizei gestoppt

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 46-jähriger Mann rechnen, der laut Polizeibericht am Montagabend gegen 21 Uhr zunächst in einer Gaststätte in der Friedrichstraße negativ aufgefallen und im Anschluss alkoholisiert weggefahren ist.

Als der Mann anwesende Personen wiederholt verbal angegangen hatte und zunehmend aggressiv wurde, verständigte das Personal die Polizei. Die Beamten trafen den alkoholisierten 46-Jährigen im näheren Umfeld der Kneipe an und erteilten ihm einen Platzverweis, dem er auch nachkam. Kurze Zeit später wurde die Polizeistreifeallerdings erneut auf ihn aufmerksam, als er nämlich mit einem E-Scooter durch die Stadt fuhr. Da die Atemalkoholmessung bei der folgenden Kontrolle über 1,8 Promille ergab, musste der 46-Jährige in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben.

Ihn erwartet nun neben einer Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung auch ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.