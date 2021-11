Podiumsgespräch und Gedenkkonzert in der Offenen Stadtkirche

Zu einem Podiumsgespräch lädt die Offene Stadtkirche St. Nikolaus im Rahmen ihres aktuellen Themenschwerpunkts „Erschütterung“ im Rahmen der „Installation im Wandel“ am Martinstag, Donnerstag, 11. November, um 19 Uhr in die Kirche St. Nikolaus ein. Unter dem Titel des Martinslieds „Im Schnee, da saß ein armer Mann“ sprechen Stadtdiakon Martin Rebmann und Streetworker Florian Nägele über ihre Arbeit, über die Armut in unserer reichen Gesellschaft und stellen ihre Erfahrungen in einen Zusammenhang mit dem Thema „Erschütterung“. Das zirka einstündige Gespräch wird von Pastoralreferent Philip Heger moderiert, wie es in einer Mitteilung heißt. Es soll auch Ansätze und Impulse bieten, wie die Gesellschaft und jeder einzelne aktiv werden könnte.

Ein Gedenkgottesdienst am Volkstrauertag, Sonntag, 14. November, um 17 Uhr ebenfalls in St. Nikolaus erinnert an die Zerstörung Friedrichshafens vor 77 Jahren. Zeitzeugen und Bildbeiträge machen das Ausmaß der Erschütterung deutlich, von der die Stadt 1944 getroffen wurde. Nikolai Geršak und Alain Wozniak spielen dazu Werke von Bach, Messiaen und anderen. Für beide Veranstaltungengilt in der derzeitigen Warnstufe 3G+ (getestet nur mit PCR-Test).