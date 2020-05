Podcast „Sag's Pauly“: Wenn der Verlobte im Todestrakt sitzt

Michael sitzt seit 28 Jahren wegen zweifachen Mordes im Todestrakt eines Gefängnisses in Nevada. Clara will ihn heiraten: Die 35-Jährige, die in der Nähe des Bodensees lebt, hat seit einigen Monaten Kontakt zu ihm, vier Mal hat sie ihn getroffen. Verlobt haben sie sich schon, bevor sie sich zum ersten Mal persönlich gegenüber standen.

Ob er die Taten begangen hat, weiß Clara nicht - aber es spielt auch keine Rolle für sie. Sie glaubt nicht an Schuld oder Verantwortung, sondern daran, dass alles, was der Mensch tut, durch die Kombination von Genen, Erziehung und Umfeld bestimmt wird.

Im Podcast spricht sie über Strafe und Verantwortung, über Urteile und Verurteilung, über Norm und Normalität - und darüber, warum sie Michael so schnell früh heiratet - obwohl sie eigentlich gar nicht der Typ für eine Hochzeit sei.

