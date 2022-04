Unerwarteter Besuch: Plötzlich steht der Vermieter in einer Häfler Wohnung

Unangemeldeter Besuch mag ja nett sein, nicht aber wenn dieser einfach die Wohnung betritt. Und das gilt auch für Vermieter.

Ein solcher hatte im Nikolausweg in Friedrichshafen laut Polizeibericht am Montagvormittag eine Leiter an den Balkon gestellt und hatte laut ersten Erkenntnissen durch die geöffnete Balkontür die Wohnung seiner 63-jährigen Untermieterin betreten - wohl, um das Türschloss zu wechseln.

Die Mieterin war offensichtlich sehr erschrocken darüber und setzte kurzerhand ein Tierabwehrspray gegen den ungewollten Besuch des 80-jährigen Vermieters ein.

Der suchte daraufhin fluchtartig das Weite. Ein hinzugerufener Rettungsdienst brachte die Frau, die ebenfalls von dem Reizspray getroffen wurde, zur weiteren Behandlung ihrer Augen in eine Klinik.

Polizei ermittelt gegen beide

Nun müssen die Beamten des Polizeipostens Altstadt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs ermitteln.

Grundsätzlich, so die Polizei in Ravensburg, dürfen auch Vermieter nicht unangekündigt Wohnungen oder Gärten ihrer Mieter betreten.

Täten sie es doch, wäre es Hausfriedensbruch. Der Staatsanwalt wird aber auch aufgrund der Ermittlungen der Polizei rechtlich entscheiden, ob die Frau im Affekt gehandelt hat, dann würde keine Körperverletzung vorliegen.