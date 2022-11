Plötzlich kein Saft mehr: Stadtwerk am See bereitet sich auf Strom-Blackouts im Winter vor

Keine hundertprozentige Sicherheit: Der Energieversorger Stadtwerk am See informiert zur Möglichkeit eines Strom-Blackouts. Man sei für einen solchen großflächigen Stromausfall gut aufgestellt, doch es könne auch zu Problemen kommen, schreibt das Stadtwerk in einer Pressemitteilung.

Die Wahrscheinlichkeit eines Blackouts, also eines unkontrollierten großflächigen, über viele Stunden anhaltendem Stromausfalls, sei extrem gering. Das ist laut Mitteilung auch das Ergebnis des „Stresstests“, bei dem die großen Stromnetzbetreiber im Sommer verschiedene Szenarien untersucht haben.

Das Ergebnis: Selbst wenn man in allen Bereichen die ungünstigsten Umstände annimmt, käme es hier lediglich zu Stromausfällen von wenigen Stunden im gesamten Winter. „Für Angst oder gar Panik besteht also absolut kein Anlass“, wird Mark Kreuscher, Bereichsleiter Netze beim Stadtwerk, in der Mitteilung zitiert.

Es gibt Szenarien für Abschaltungen

Mit nur rund sechs Minuten Stromausfall pro Jahr schneide das Stromnetz im Netzgebiet des Stadtwerks am See deutlich besser ab als der Bundesschnitt, so Kreuscher. Allerdings sei auch das Stadtwerk von Vorlieferanten abhängig und habe die Situation daher nicht allein in der Hand.

Deshalb trifft der Energieversorger laut Mitteilung Vorkehrungen: An wesentlichen Punkten habe man Notstrom-Kapazitäten, um besonders wichtige Infrastruktur, etwa die Wasserversorgung, besonders zu schützen. Auch die Kommunikation auf vielen Ebenen sei wesentlich: „Um im Ernstfall schnell und koordiniert reagieren zu können, stimmen wir uns mit vielen Stellen ab: mit den Übertragungsnetzbetreibern, mit den Verbänden und natürlich mit den regionalen Krisenstäben und Kommunalverwaltungen“, wird Kreuscher zitiert.

Für den Notfall haben wir mit ihnen Szenarien für Abschaltungen erarbeitet. Mark Kreuscher

Auch mit großen Kunden sei man in Kontakt, um hier Möglichkeiten für Einsparungen zu identifizieren. „Für den Notfall haben wir mit ihnen Szenarien für Abschaltungen erarbeitet“, so der Stadtwerk-Bereichsleiter. Ähnlich wie beim bundesweiten „Stresstest“ fahre das Stadtwerk permanent Analysen über die Netze, um die Auswirkungen extremer Situationen auf die Stromnetze besser einschätzen zu können.

Erzeugung und Verbrauch sind wetterabhängig

Zudem gibt es beim Stadtwerk am See eine rund um die Uhr besetzte Leitstelle. „Im Notfall ist unsere Bereitschaft in wenigen Minuten an jedem Ort innerhalb unseres Strom- und Gasnetzes – und das ebenfalls rund um die Uhr.“ Und nicht zuletzt beobachte man die Wetterprognosen sehr genau, so Kreuscher: „Das klingt vielleicht banal, ist aber wichtig. Da Erzeugung und Verbrauch wetterabhängig sind, können wir so besser abschätzen, wann es zu Engpässen kommen kann – und können besser reagieren.“

Aber auch die Kommunikation in die Öffentlichkeit spiele eine wesentliche Rolle: „Wir haben schon seit dem Start der Krise auf unserer Website Hintergründe zur Energiekrise und Tipps, wie man Energie sparen kann und was man vermeiden sollte.“

Zum Beispiel die inzwischen viel zitierten Heizlüfter. „Wenn alle Heizlüfter in Deutschland an einem kalten Abend gleichzeitig angeschaltet werden, dann könnte das Stromnetz an seine Grenzen kommen“, wird Mark Kreuscher zitiert. Eine hundertprozentige Sicherheit gebe es nicht. Aber er vertraue darauf, dass die Maßnahmen auf vielen verschiedenen Ebenen dazu führen, dass der Extremfall eines großflächigen Stromausfalls nicht eintritt.