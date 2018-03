Platz zwei ist für die Häfler wieder in Reichweite

Die Fußballer des VfB Friedrichshafen haben in der Landesliga noch Ziele. Die Mannschaft von Trainer Christian Wucherer gewann am Samstag in Heimenkirch mit etwas Glück 1:0. Platz zwei ist also noch in Reichweite und die kommenden drei Spiele werden zeigen, wohin die Reise geht. „Nach den drei Derbys in Folge sehen wir, wo wir stehen“, sagt Wucherer.

Im Gleichschritt punkten die ersten vier Mannschaften der Landesliga. Laupheim (44 Punkte, zwei Spiele weniger) lässt Altheim beim 6:0 keine Chance. Berg (41, ein Spiel weniger) und Weiler (44) setzen sich jeweils mit 2:0 gegen Mietingen beziehungsweise Ostrach durch. „Wir haben noch beide Mannschaften im Zeppelinstadion zu Gast“, betont Wucherer.

Der VfB hat mit 40 Punkten noch gute Chancen auf Platz zwei. Dafür muss er aber die kommenden drei Spiele erfolgreich gestalten. In der Hinrunde holten die Häfler gegen Berg drei Punkte, verloren aber in Oberzell und in Weingarten. „Die Niederlage in Weingarten tut heute noch weh“, meint Wucherer. Nun kann es der VfB besser machen. Oberzell, Berg, Weingarten, in dieser Reihenfolge trifft der Tabellenvierte auf die Teams. Zweimal spielen die Häfler zu Hause (Oberzell, Weingarten). Um aber den Kontakt nicht abreißen zu lassen, muss der VfB auch solche Spiele wie in Heimenkirch gewinnen. „Wir hatten am Ende großes Glück, aber das haben wir uns verdient“, sagte Wucherer. Aus dem Spiel heraus hatten die Gastgeber keine Torchance, aber die Standards waren stets gefährlich. Das entscheidende Tor erzielte Nico Di Leo nach Zuspiel seines Bruders und zukünftigen Trainers Daniel Di Leo. Nico Di Leo lief alleine auf Heimenkirchs Torhüter Thomas Vogel zu und blieb eiskalt.

In Hälfte zwei vergab VfB-Stürmer Sascha Hohmann zwei sehr gute Einschussmöglichkeiten. Heimenkirch wurde danach stärker, doch VfB-Torhüter Heiko Holzbaur hielt seinen Kasten sauber.