Bei der Landesmeisterschaft im Zeitfahren und Straßenrennsport, die bei windigem Bilderbuchwetter vom Veloclub Hohentwiel veranstaltet worden ist, gelang Seerose-Neumitglied Anne Falk auf Anhieb der Sprung aufs Podium (31 Minuten) – die Senioren Otto Schädler, Andy Haller und Lutz Geisler blieben in beiden Rennen im Mittelfeld.

Dabei gelang Anne Falk beim Zeitfahren über 20 Kilometer ein wahrhaftes Kunststück: Zwölf Tage im Verein, vier Tage mit Rennlizenz, zweiter Platz mit einem Schnitt von knapp 39 Kilometern pro Stunde – ihr schienen die widrigen Umstände von der Nordstadt Singens bis zur Wende in Volkertshausen – nämlich heftiger Gegenwind – nichts auszumachen. Bei den „Elite-Frauen“ musste sie nur der Lokalmatadorin Janine Schneider den Vortritt lassen und konnte Ulrike Hofmann (Crailsheim) auf Platz drei verweisen.

Etwas schwerer taten sich da die Senioren des Vereins, die nur 16,2 Kilometer zu absolvieren hatten: In der Klasse Senioren III gewann Frank Erk (Ladenburg) mit 21:05 Minuten. Otto Schädler wurde Zehnter und Andy Haller kam auf Platz 17. In der Klasse Senioren IV gewann Markus Brenner (Empfingen), Lutz Geisler schaffte Platz neun. Einen Tag später kämpften die Senioren aller Klassen in elf Runden (57,2 Kilometer) um Podestplätze und Punkte. Die Senioren zwischen 40 und 49 Jahren starteten mit je 30 Sekunden Zeitvorgabe erst die Senioren III und dann die Senioren IV. Bereits nach zwei Runden hatten die „Vierer“ die „Dreier“ eingeholt, und ein Riesenfeld mit etwa 60 Mann rauschte nun in jeder Runde entlang der Radolfzeller Aach genau an der Windkante gegen den Wind – so schnell, dass das Feld hier perlschnurartig aufgereiht wurde und jeder, den eine Böe erwischte, zurückfiel – so auch Geisler und Haller, die am Ende in ihren Klassen 14. und 20. wurden. Otto Schädler kam auf Rang 15.