Platz sechs beim Weltcup in Lenzerheide – David List sammelt Selbstvertrauen

Der Friedrichshafener Mountainbiker David List hat am fünften Weltcup-Wochenende in Lenzerheide den sechsten Platz erreicht. Dass er lange an der Spitze des Feldes fuhr und ihm in der zweiten Runde die schnellste Zwischenzeit gelang, sorgte bei dem Fahrer vom Lexware Mountainbike Team für ein gutes Gefühl.

So richtig abreißen lassen, musste der über weite Strecken auf Platz vier platzierte List erst in der letzten Runde. Er konnte der Attacke vom späteren Sieger Martin Vidaurre, Weltmeister und Lists Teamkollege, nicht folgen. Und auch die Verfolger um Joel Roth, Mathis Azzaro und Charlie Alridge zogen weg. List vom RSV Seerose Friedrichshafen fiel auf Rang sechs zurück, bewertete das U23-Rennen aber positiv. „Ich habe gezeigt, dass ich gut da vorne mitfahren kann, das gibt mir Selbstvertrauen mit Blick auf den letzten Weltcup in Snowshoe“, wird List in der Lexware-Mitteilung zitiert.