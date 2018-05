Der ESV Friedrichshafen hat mit den Spielern Bea Gresser, Dietmar Bucher, Thorsten Kreher und Roland Schäfer beim Turnier in Weißensberg teilgenommen. Die Häfler erwischten einen guten Start und konnten das erste Spiel gegen den ESC Fischen klar mit 26:0 gewinnen. Auch das zweite Spiel gegen den Veranstalter wurde mit 16:6 gewonnen. Die ESV-Schützen verloren nach der Pause gegen den SSK Mäder und den ESC Seltmanns, während sie gegen Dornbirn, Bad Hindelang und Sonthofen die Punkte auf der Habenseite verbuchen konnten. Der ESC Langenargen behielt im letzten Spiel die Nerven, was dem ESV Friedrichshafen das Spiel und auch den Turniersieg kostete. Somit belegte der ESV Friedrichshafen hinter dem Turniersieger Weißensberg und Sonthofen einen guten dritten Platz.

Der ESV Friedrichshafen veranstaltet am 12. und 13. Mai sein internationales Zeppelinturnier. Der Austragungsort ist der Eisstockplatz am Riedlewald hinter der Kindertagesstätte. Beginn ist um 8.30 Uhr morgens. Mannschaften aus Österreich, Schweiz und Deutschland treten gegeneinander an.