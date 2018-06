Plattform 3/3 zeigt abstrakte Fotoarbeiten von Guenther Uttecht

Auf den ersten Blick zeigt Guenther Uttechts Ausstellung, die am Kunstfreitag in der Galerie Plattform 3/3 eröffnet wird, abstrakte Malerei. Farben und Formen bestimmen die Hochformatbilder, die verschiedenste Assoziationen wecken: Wasser, Feuerwerk, Menschen. Doch der Titel „wie gemalt“ weist in eine andere Richtung. Also doch nicht gemalt? Die Wahrheit verblüfft.

Container verbindet man gemeinhin mit Bauschutt und mit Abfall. Hässlich rostig und verschrammt wirken sie zumeist. Eine ganz andere Sicht zeigt der Künstler Guenther Uttecht aus dem Rhein-Main-Gebiet. Der frühere Journalist rückt seit rund sechs Jahren Schuttcontainern in aller Welt auf die Pelle, legt sich für ein Foto auch mal auf den Boden, unter die Schrägfläche. Uttecht hat die Liebe zum Detail entdeckt.

Ganz nah geht er mit der Digitalkamera an die Oberfläche und fängt dort seine Bilder ein: Verletzungen, Schrammen, Verätzungen, Rost oder einfach nur die raue Struktur der Oberfläche. Container verbinden die meisten mit einem schmutzigen Grau. Uttecht weiß um die unterschiedlichen Farben, die es den Fahrern ermöglichen, ohne Zeitverlust den richtigen zu finden und mitzunehmen.

In der Vergrößerung wirken die Aufnahmen wie abstrakte Gemälde. Ob ein Maler seinen Pinsel an der Außenwand abgewischt und so einen zauberhaften Kringel hinterlassen hat oder aber einen leuchtend roten Punkt – die Makroaufnahmen zeigen eine Welt der faszinierenden Abstraktion. Uttecht freut sich über die Assoziationen, die Betrachter darin finden. So ließ ein Bild in Rot-Gelb an eine Frau mit Kindern in Burkas denken, andere haben darin die in Teig gehüllten Buben Max und Moritz entdeckt. Es ergeht einem ähnlich, wie wenn man auf einen Steinboden schaut: Man entdeckt plötzlich Gesichter, am nächsten Tag wieder ganz andere.

Der Künstler bekennt, dass er keineswegs schnelle Ergebnisse habe, sondern oft lange suche, bis er plötzlich ein Bild entdeckt, dessen Grundstrukturen wohl durch lange Beschäftigung mit moderner Kunst in seinem Innern gespeichert seien. Der Maler lässt diese Strukturen, entstehen – Uttecht muss warten, bis er auf das unbewusst Gesuchte stößt, um dann „mit der Kamera zu malen“. Die Bilder würden digitalisiert gedruckt, aber keinesfalls nachbearbeitet, versichert er. Von jedem gibt es nur fünf gerahmte Künstlerabzüge.

Die Vernissage ist am Kunstfreitag, 18. Januar, um 20.30 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 27. Januar jeweils Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu sehen.