Großer Andrang hat beim Tag der offenen Tür der Deutschen Bank-Filiale in Friedrichshafen geherrscht. Vorangegangen war ein mehrmonatiger Umbau der Filiale in der Karlstrasse, der nun zum Anlass genommen wurde, nicht nur Kunden, sondern auch der interessierten Bevölkerung die komplett neu gestalteten Räume zu präsentieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Neben kurzweiligen Workshops zum Thema Onlinebanking organiserte das elfköpfige Team um Filialleiterin Jasmin Reisch auch einen Schallplatten- und CD-Flohmarkt, gesponsert mit Vinyl von SZ-Lesern und Deuba-Kunden, zu Gunsten des Friedrichshafener Hilfsprojekts „Häfler helfen“, zu deren Trägern neben der Häfler Kirchen sich auch die Schwäbische Zeitung zählt.

„Es waren 14 Kartons Schallplatten und CD’s, die abgegeben wurden“, so Jasmin Reisch. Die über 400 darin befindlichen Vinylscheiben und 150 CD’s galt es so- dann zu sichten, sie in Kategorien wie Klassik, Jazz und Pop einzuteilen und natürlich so zu beschriften, sodass der interessierte Plattenfreund in einem der Beraterzimmern, die zur Schallplattenbörse umfunktioniert wurden, schnell fündig wird.

Sehr zur Freude von Wolfgang Martin, seiner Frau Karin und Sohn Michael aus Friedrichshafen (von links), die am späten Samstagmorgen unter anderem auf der Jagd nach „Single-Schallplatten“ waren, um die zu Hause befindliche „Jukebox“ mit neuen Titeln zu versehen. Uwe Winkler aus Metzingen (rechts im Bild unten) hatten es CDs angetan, auch er wurde fündig.

Sehr zur Freude von Filialleiterin Jasmin Reisch (Bildmitte), die sehr gerne hierfür eine freiwillige Spende zu Gunsten "Häfler helfen" entgegennahm.

Aber nicht nur die Schallplattenbörse steuerte ihren Obulus hierzu bei, auch das von Deutsche Bank-Mitarbeiterin Angelika Rach bediente Glücksrad, bei dem jeder Dreh 1 Euro kostete und den Gewinnern zahlreiche Kleinpreise winkten, steuerte seinen Teil zur Spendensumme bei.

Diese belief sich am Ende des „Tags der offenen Tür“ auf stolze 330 Euro.