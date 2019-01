Planer empfehlen für Ailingen: Weniger Asphalt, mehr Grün – und Sattel- statt Flachdächer

Die voluminösen Neubauten südlich des Kreisverkehrs haben das Gesicht der Ailinger Ortsmitte in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Weil absehbar ist, dass in den kommenden Jahren weitere Flächen frei und für eine Bebauung überplant werden, stellt sich nun die Frage, wie sich die Ortsmitte dadurch verändern kann, soll und darf. Antworten soll ein Rahmenplan geben. Drei Planungsbüros haben dazu am Dienstagabend im proppenvollen Bürgersaal des Ailinger Rathauses ihre Ideen erläutert.

Ailingen steht vor der gleichen Herausforderung wie viele Städte und Gemeinden in der Region: sich baulich so weiterzuentwickeln, dass mit möglichst wenig Flächenverbrauch möglichst viel Wohnraum samt angemessener Infrastruktur geschaffen wird, dabei eine lebendige Ortsmitte erhalten bleibt oder geschaffen wird – und dies, ohne den über Jahrzehnte gewachsenen Charakter des Ortes zu verlieren. Ein Rahmenplan wird letztlich zwar nicht verbindlich sein, kann aber zumindest als Leitlinie und gegebenenfalls auch als Grundlage für Gespräche mit potenziellen Bauherren dienen. „Wir wollen agieren, nicht reagieren“, stellte Ortsvorsteher Georg Schellinger dazu fest.

Das Verfahren steht zwar noch ganz am Anfang, doch die Präsentationen der drei beauftragten Planungsbüros – KVB Architekten aus Friedrichshafen, FSP aus Freiburg und Wick + Partner aus Stuttgart – zeigten bereits deutlich auf, wohin die Reise gehen sollte. Denn bei der groben Richtung sind sich alle drei weitgehend einig. Eine ganz zentrale Aufgabe sehen sie darin, die Achse zwischen Rathaus und Oberailingen durch Aufwertung zu stärken und jene zwischen Rotachhalle und Schule, entlang der öffentlichen Einrichtungen, stärker zu definieren, unter anderem mithilfe von Baumpflanzungen.

Im Bereich der Kreuzung Hauptstraße/Sambethstraße, die mit dem Nahkauf schon jetzt eine gewisse Zentralfunktion erfüllt, sollte nach ihrer Einschätzung ein zweiter zentraler Platz, quasi ein eigenes Oberailinger Zentrum entstehen – wiederum mit einem Lebensmittelmarkt, vielleicht auch mit einem Café und vor allem mit im Vergleich zu heute deutlich zurückgenommenem Straßenanteil. Überhaupt halten die Planer die Straße zwischen dieser Kreuzung und dem Ortszentrum am Rathaus für zu breit und die Gehwege für zu schmal. Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, plädieren sie dafür, mehr Platz und mehr Aufenthaltsqualität für Fußgänger zu schaffen – wofür alle drei im Pflanzen von Bäumen und Schaffen von kleinen Verweilmöglichkeiten entlang der Straße ein probates Mittel sehen.

Sattel- statt Flachdächer

Eine Aufwertung empfehlen die Büros auch für den Bereich rund ums Rathaus, wobei sich hier die Ansätze unterscheiden. FSP könnte sich vorstellen, die parkenden Autos in eine Tiefgarage zu verlegen, auf dem Platz vor der bisherigen Feuerwache ein Kultur- und Vereinshaus zu platzieren und den restlichen Freiraum rund ums Rathaus schön zu gestalten, eventuell mit einem Wasserlauf. Wick + Partner würden nicht ganz so weit gehen, die Parkplätze aber ebenfalls verlegen – Richtung Vorplatz Feuerwache – um Freiraum für eine aufwertende Platzgestaltung zu schaffen, mit viel Grün, möglicherweise Wasser, aber auch mit Lichtinszenierungen, die Atmosphäre schaffen. Die KVB Architekten wiederum würden den Parkplatz belassen, dafür aber den Bereich der Feuerwache mit viel Grün neu gestalten und so auch eine Verbindung zur bestehenden Grünanlage schaffen. In diesem Bereich könnten sich die Planer auch eine Kindertagesstätte vorstellen, auf einen Ersatzbau für die Feuerwache würden sie verzichten.

Potenzial für bauliche Nachverdichtung – Wohnbau, aber auch Wohn- und Geschäftshäuser – sehen vor allem entlang der Hauptstraße alle drei Büros. Und auch darin, wie eine solche Nachverdichtung aussehen sollte, sind sich alle drei weitgehend einig: überwiegend zwei- bis dreigeschossig, überwiegend ausgestattet mit Satteldächern.

Welches der drei Büros mit dem Erstellen eines Rahmenplans beauftragt wird, soll der Ailinger Ortschaftsrat in einer Sondersitzung am 20. Februar festlegen. Dass Einwohner ihre Meinung kundtun, ist durchaus erwünscht. Die Planentwürfe sind noch bis 8. Februar im Foyer der Ailinger Ortsverwaltung ausgestellt. Wer selbst Ideen einbringen möchte, hat dazu bis zu diesem Tag über eine Online-Beteiligung Gelegenheit.