"Plan B" tritt in Kraft: Messe Friedrichshafen verlegt die Eurobike und setzt auf ein Spezialkonzept

Aufgrund der Corona-Pandemie und des deutschlandweiten Veranstaltungsverbots bis Ende August hat die Messe Friedrichshafen entschieden, die Eurobike 2020 zu verlegen. Das teilt die Messe mit. Zudem sollen Publikumstag und andere Events ausfallen, die Eurobike richtet sich in diesem Jahr damit ausschließlich an Geschäftskunden.

Ein regulärer Start am 2. September sei wegen der Vorbereitungs- und Aufbauvorläufe praktisch unmöglich, heißt es in der Mitteilung. Deshalb habe man sich entschieden, sich vom ursprünglichen Termin am 2. bis 5. September zu verabschieden. Neuer Termin ist der 24. bis 26. November.

Will there be a EUROBIKE 2020? Yes – and in a very special format! Messe Friedrichshafen has decided to hold a special #eurobikeshow from Nov., 24 - 26 2020.https://t.co/FWjP7fCR9rFAQs visitors ➡️https://t.co/AWnHOgwEzLFAQs exhibitors ➡️https://t.co/hPoxILlbwW pic.twitter.com/RijeBIFBQn— EUROBIKE (@EUROBIKE_SHOW) May 4, 2020

Die Eurobike soll außerdem als reines "Business-to-Business-Konzept" ausgerichtet werden. Das bedeutet, dass sie sich nur an Geschäftskunden richtet. So wolle man trotz der besonderen Lage intensiven fachlichen Austauch ermöglichen. „Wir schaffen damit eine wohl erste und einzigartige Möglichkeit, dass die Bike-Branche in einem herausfordernden Jahr international zusammenkommt, Händler-Kontakte pflegt und neue Impulse setzt“, sagt Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen.

Publikumstag fällt weg

Der deutlich spätere neue Messetermin mit einer Laufzeit von drei Tagen unter der Woche und ohne Publikumstag schaffe genügend Vorlauf zur Umsetzung künftiger Auflagen für Veranstaltungen, heißt es weiter. Er berücksichtige unter den gegebenen Umständen bestmöglich die Interessen von Industrie, Handel und Medien.

Das Konzept der diesjährigen Arbeitsmesse Eurobike im November verzichte bewusst auf bewährte Bausteine, wie den Publikumstag, die Eurobike Party, Test- und Demo-Areas sowie einzelne Inhalte im Rahmenprogramm.

„Wir alle werden uns auch absehbar im November auf Abstandsgebote einstellen müssen“, sagt Eurobike-Projektleiter Dirk Heidrich. Durch die verkürzte Laufzeit und die Konzentrationsmaßnahmen werde den Ausstellern ein Kostenvorteil in Form von reduzierten Standpreisen weitergegeben.

Gänzlich ungenutzt soll der ursprüngliche Eurobike-Termin Anfang September jedoch nicht bleiben. Mit der „Bike Biz Revolution - Conference for Visionaries“ führen die Eurobike-Macher am Dienstag, den 1. September die Neuauflage des jungen Formates als Digital-Konferenz durch und bieten damit zum gewohnten Eurobike-Termin einen digitalen Treffpunkt für die internationalen Branchenakteure. Eine weitere Ausbaustufe der Digitalisierung wollen die Organisatoren auch für die Formate Eurobike Award, Eurobike Travel Talk und Start Up Day erarbeiten.