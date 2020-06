Anlässlich der aktuellen Pläne der Bundesregierung neue Kampfbomber anzuschaffen, hat „Die Linke Bodenseekreis“ ihre Mitglieder und Friedensaktivisten laut einer Pressemitteilung aufgerufen, Plakate zu gestalten und diese öffentlich zu zeigen. Einzige Vorgabe war demnach das Motto „Atombomber – Nein, danke!“, teilt die Partei mit. Hintergrund der Pläne sei die sogenannte nukleare Teilhabe, mit der nichtatomare NATO-Staaten verpflichtet würden, US-Atombomben zu stationieren. Damit würde sich die sicherheitspolitische Lage Deutschlands, Europas und der ganzen Welt stark verändern, heißt es weiter. Die Kosten für diese Beteiligung an einem neuen nuklearen Wettrüsten würden sich auf 7,5 Milliarden Euro belaufen, schreibt die LINKE weiter, Geld, das derzeit für die Behebung von Mängeln im Gesundheitsbereich, in der Pflege und der Bildung dringend benötigt würde. Die LINKE lehne „diese milliardenschwere Steuerverschwendung“ entschieden ab. Zahlreiche Plakate, Bilder und Spruchbänder seien beim Kreisverband dazu eingegangen. Die politischen Botschaften wurden am Freitag auf dem Buchhornplatz ausgelegt, um ein Zeichen für eine atomwaffenfreie Welt zu setzen, heißt es in der Mitteilung weiter.