Pläne für Wohnungen im Kirschgarten gehen voran

Die Mitglieder des Technischen Ausschuss haben dem Gemeinderat bei der Änderung des Bebauungsplan „Seemoos-Kirschgarten“ ihre Empfehlung ausgesprochen. In der jüngsten Sitzung am Dienstagnachmittag stimmten sie einstimmig für den neuen Bebauungsplan, der vorsieht, dass auf dem Gelände 48 Wohneinheiten entstehen. Damit ist das Verfahren für die Änderung des Bebauungsplans einen Schritt weiter.

Der Kirschgarten gehört der Familie Kling, die dort bisher Obst angebaut hat. „Wir haben in der Familie seit vielen Jahren überlegt, wie wir das Grundstück entwickeln wollen. Die Hofstelle ist ins Alter gekommen und muss abgerissen werden“, sagte Michael Kling, der mit seinem Vater Landwirtschaft betreibt, über seine Entscheidung, dort Wohnungen zu errichten. Die Familie baut noch auf anderen Flächen Obst an und wird die Landwirtschaft nicht aufgeben. Die Hofstätte vom Kirschgarten soll, so Kling, woandershin verlagert werden. Um die Landwirtschaft im Kirschgarten ein Stück weit zu erhalten, plant Kling ein Bürogebäude an der Ecke Möwenstraße/Reiherweg, in dem auch eine Schaubrennerei untergebracht ist. Das Obst, das die Familie anbaut, wird vorrangig für Säfte und Destillate verwendet.

Auch wenn die Kirschbäume, die wie die Gebäude in die Jahre gekommen sind, weichen müssen, soll es in dem neuen Wohngebiet grün bleiben. „Uns ist es wichtig, dass es dort durchweg begrünt ist“, sagte Kling, der als Sachverständiger in der Immobilienbranche tätig ist. Zudem sei ihm wichtig, dort eine besondere Architektur zu erreichten. „Wir haben einen Bebauungsplan erarbeitet, bei dem wir alles gut miteinander vereinen können“, sagte der Bauherr. Er betonte zudem, dass es nicht in seinem Interesse sei, dort Ferienwohnungen zu bauen. „Im oberen Bereich überlegen wir aber, vier Ferienwohnungen zu errichten, die wir selbst vermieten“, sagte er.

Der Tenor der Mitglieder des Ausschusses war positiv. „Das Gebiet schreit nach diesem Bebauungsplan. Ich habe in den vergangenen Jahren keinen Bebauungsplan gesehen, der so durchdacht war“, sagte Heinz Tautkus (SPD). „Für dieses Gebiet ist es eine maßvolle und verträgliche Entwicklung“, sagte Martin Baur (CDU). Trotzdem bedauerten einige Mitglieder, dass die Kirschbäume gefällt werden sollen. Ulrich Heliosch (Grüne) sagte, dass ihm die 20, 30 Jahre alten Bäume fehlen werden. Annedore Schmid (ÖDP/parteilos) wollte wissen, ob man dort nicht Zierkirschen pflanzen könne.

Im letzten Quartal dieses Jahres soll der Aufstellungsbeschluss in dem Verfahren gefasst werden.