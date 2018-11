Plädoyer fürs Schenken ohne Hintergedanken

Viele Besucher sind am Samstagnachmittag in die Columbankirche in Friedrichshafen gekommen, als alle Chöre der Gemeinde unter Kantorin Marita Hasenmüller das Musical „Die Kinder von Swabedoodah“ aufgeführt und damit zu Wärme und Mitmenschlichkeit aufgerufen haben.

Es war eine Uraufführung, denn nach der ersten Aufführung vor zehn Jahren hat Marita Hasenmüller für ihr Musical noch eine Orchesterfassung geschrieben, das musikalische Märchen noch verdichtet und mit allen Columban-Chören als generationenübergreifendes Chor-Musical aufgeführt. Um das Anliegen des Märchens zu unterstreichen, hat sie dem ursprünglichen Titel noch ein „Schenk ich dir!“ als Übertitel vorangestellt.

Denn ums Schenken geht es, um ein Schenken, das nicht danach fragt, was man dafür bekommt, ein Schenken, bei dem der Beschenkte nicht nach Hintergedanken sucht, sondern sich herzlich freut über die Liebe, die ihm der andere entgegenbringt. Ohne Wenn und Aber, ohne „stachelige Steingedanken“ soll mit den Pelzchen, mit jeglichem Geschenk ein Stück Leben und Lebensfreude geteilt werden.

Wie froh ein solches Schenken macht, zeigt der Eingangschor: „Ist das nicht ein schöner Tag, ein wunder-wunderschöner Tag!“ Mit orangefarbenen Mützen ziehen sie ein, von den Großen des Jungen Chors bis zu den Jüngsten, ein imposantes Bild im Altarraum von St. Columban. Dazu spielt ein kleines Orchester mit Streichern und Bläsern, das unter Marita Hasenmüllers Leitung die kindliche, liebevolle Stimmung des Musicals unterstreicht.

Kobold schürt Misstrauen

Fröhlich singen die kleinen – und auch die großen – Leute von Swabedoodah und tanzen dazu. Doch da ist der missmutige grüne Kobold, der das angebotene Pelzchen ablehnt und Misstrauen schürt. Darf man so einfach etwas verschenken, ohne daran zu denken, dass der eigene Vorrat zu Ende gehen könnte? In kurzen, verständlich gesprochenen Spielszenen und in kindgerechten kommentierenden Chören erlebt das Publikum, wie die Saat aufgeht: Ängstlich sparen die Swabs ihre Pelzchen, lassen sie zu Hause, doch die Lebensfreude ist dahin. Sie werden krank, manche sterben.

Selbst der Kobold ist betroffen von der Wirkung seines Gifts. Er will seinen Stein-Reichtum mit ihnen teilen, doch was sind kalte Steine gegen die Wärme der Pelzchen? Zögernd holen die Leutchen ihre Pelzchen wieder hervor, doch die „Steingedanken“ bleiben im Hinterkopf: Will der andere überhaupt mein Geschenk, warum schenkt er mir etwas?

Das Musical ruft auf zu neuem Aufbruch, zu einem bedingungslosen Schenken, um zu trösten, dem anderen eine Freude zu machen. „Wir leben nicht mehr im Paradies, sagt Marita Hasenmüller in ihrem Nachwort, aber wir sollten versuchen, die stacheligen Steingedanken aus den Köpfen und Herzen zu verbannen und ohne Bedingung, ohne Berechnung Liebe zu verschenken. Warmherzig ist das mit vielen Mitwirkenden und vielen Helfern im Hintergrund realisierte Musical und seine Botschaft ist sicher angekommen.