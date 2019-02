Pirates holen wichtigen Sieg gegen TG Biberach

Die BG Bodensee hat am Sonntag zum einzigen Mal in dieser Saison eine gegnerische Mannschaft in der Basketball-Bezirksliga in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle empfangen. Sehr zur Freude der Häfler Pirates trat die TG Biberach ohne ihren Top-Scorer Benedikt Bärtle an, wie es im BG-Spielbericht heißt. Dennoch wurde die Partie für die Pirates kein Selbstläufer und blieb bis zum Ende spannend. Letztlich setzte sich der Gastgeber mit 67:63 durch.

Die Hausherren starteten selbstbewusst ins Spiel und überzeugten vor allem in der Verteidigung. Magere acht Punkte ließen sie im ersten Viertel zu, konnten auf der anderen Seite jedoch selbst lediglich 16 Punkte erzielen. Im zweiten Abschnitt entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel. Die Pirates konnten zwischenzeitlich die Führung auf 16 Punkte ausbauen. Doch die Gäste überzeugten vor allem durch ihre Würfe aus der Distanz und hielten den Anschluss. Zur Halbzeitpause führten die Häfler mit 37:36.

Danach gelang den Pirates ein 8:0-Lauf und bauten die Führung auf 17 Punkte aus. Doch die Biberacher ließen nicht locker und konnten vor allem durch viele Freiwürfe den Rückstand bis zur Viertelpause auf 50:42 verkürzen. Im Schlussviertel pendelte sich eine Zehn-Punkte-Führung zugunsten der BG Bodensee ein. Zwei Minuten vor Schluss fühlten sich die Pirates siegessicher, doch wollten die Biberacher nicht aufgeben. Zwei erfolgreiche Dreier später war die Führung bis auf einen Zähler geschrumpft. Am Ende behielten die Pirates von der Freiwurflinie die Nerven, sicherten sich einen wichtigen 67:63-Heimsieg und stehen damit auf dem siebten Tabellenplatz.

Am kommenden Wochenende geht es zum Derby nach Wangen. Der MTG befindet sich zur Zeit mit einem Sieg weniger als die Pirates auf dem untersten Tabellenplatz.