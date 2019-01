Pirates fahren Auswärtssieg in Ravensburg ein

In der Basketball-Bezirksliga Ost hat die BG Bodensee vor Kurzem bei der TSB Ravensburg 2 gastiert. Am Ende gewannen die Pirates vom Bodensee mit 89:68 und festigten mit dem vierten Saisonsieg Tabellenrang sechs.

Nach der knappen Pokalniederlage im Spiel zuvor war die Gästemannschaft vom Bodensee laut Vereinsbericht auf Wiedergutmachung aus. Die Pirates starteten mit zwei schnellen Drei-Punkte-Würfen ins Spiel und gingen sofort in Führung. Die wuchs nach sechs gespielten Minuten bereits auf 15 Punkte an. Trotz Auszeit fanden die Ravensburger weder im Angriff noch in der Verteidigung ins Spiel. Bei den Pirates, die ihre Führung im ersten Viertel auf mehr als 20 Punkte ausbauen konnten, lief es hingegen wie am Schnürchen. Im zweiten Spielabschnitt Viertel kam das TSB-Team zwar besser in die Partie. Doch die BG-Spieler hatten immer die passende Antwort, ließen den Gegner nicht herankommen und lagen zur Halbzeitpause mit 42:31 vorne.

Auch in der zweiten Halbzeit behielten die Pirates die Kontrolle über das Spiel und bauten Stück für Stück die Führung weiter aus. Sie agierten als geschlossenes Team und konnten, trotz zweier verletzungsbedingter Ausfälle, das Spiel überzeugend beenden. Mit 89:68 schlug nach der Schlusssirene ein deutlicher Start-Ziel-Sieg für die Häfler zu Buche. Mit dieser Leistung können die Pirates zufrieden sein und zuversichtlich in das kommende Heimspiel gegen Elchingen 3 gehen. Das Spiel beginnt am Sonntag, 27. Januar, um 17 Uhr in der Sporthalle der Beruflichen Schulen in Friedrichshafen.