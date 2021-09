Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei auf der Messe Interboot in Friedrichshafen

In Friedrichshafen findet vom Samstag, 18. bis Sonntag, 26. September 2021, die Interboot statt, eine der größten Bootsmessen in Deutschland. In diesem Jahr wird auch die Bundespolizei erstmalig mit einem Informationsstand vertreten sein. Neben der Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Konstanz sowie der Einstellungsberatung der Bundespolizeiakademie nimmt pünktlich zum 60. Jubiläum der Interboot Friedrichshafen das Piraterie-Präventionszentrum der Bundespolizei (PPZ) aus Neustadt in Holstein teil.

Vielen Sportbootfahrern ist nach Ansicht der Polizei nicht bekannt, dass die Bundespolizei ein Piraterie-Präventionszentrum betreibt, das ihnen beratend und unterstützend bei ihren Segeltouren rund um die Welt zur Seite steht. Die Fachmesse Interboot bietet den Fahrtenseglerinnen und -seglern eine hervorragende Möglichkeit, Fragen zu den Themenwelten Blauwassersegeln oder Törnberatung zu stellen.

Der Bereich Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Konstanz wird ausführlich über Präventionsmöglichkeiten im Alltag und auf Reise informieren und auch Fragen für Auszubildende und Interessenten geben, die sich für eine berufliche Laufbahn bei der Bundespolizei interessieren.