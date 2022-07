Pipes and Drums in Action

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach einem Platzkonzert in Langenargen und einem Gastspiel beim interkulturellen Stadtfest in Friedrichshafen befinden sich die Häfler Pipes and Drums auf der Zielgeraden in Richtung Sommerpause.

Die Monate Juni und Juli sind gespickt mit Terminen für die Friedrichshafener Dudelsackgruppe Count Zeppelin Highland Pipes and Drums. „Das Platzkonzert in Langenargen am 23. Juni wurde von strahlendem Sonnenschein und begeisterten Zuschauern begleitet und war ein voller Erfolg“, kommentierte Silke Reimann, die seit Oktober 2021 zusammen mit Eric Wollmershäuser die musikalische Leitung der Band übernommen hat.

Nachdem die Instrumente etwas unorthodox in einer naheliegenden Tiefgarage gestimmt wurden, begann das Konzert vor einer vorerst recht überschaubaren Zuschauermenge. Die Ränge füllten sich jedoch rasch, als die Klassiker der Melodien sowie die neuartige Moderation des neuen Drum Major und Moderators der Band begann.

Informativ zu den Stücken und Schottland allgemein, sowie versetzt mit vielen lustigen Anekdoten und Späßen durch die eigenen Reihen hindurch.

Beim interkulturellen Stadtfest in Friedrichshafen waren die Ränge bereits zu Beginn des Konzertes gut gefüllt. Die noch freien Plätze wurden schnell durch die der Band folgenden Menschen gefüllt. Mit Drum Major vorneweg lief die Band an der Uferpromenade entlang zur Konzertmuschel.

Anstelle einer Probe am vergangenen Montag wurde ein Fotoshooting gemacht. Das Ziel war, einmal etwas andere Fotos zu machen. „Nicht immer nur steif und in Reih und Glied, sondern ein bisschen lebendiger/lustiger, mit viel Spaß an der Sache. Das soll man uns auch ansehen“, so unsere Pipe Major Silke Reimann und Eric Wollmershäuser. Die Ergebnisse dieses Events können auf der Website des Vereins www.count-zeppelin.de bestaunt werden.

Weitere Auftritte werden am Sonntag, den 10. Juli das Sommerfest der Siedlung Löwental zwischen 16-18 Uhr sein, sowie das Platzkonzert in Kressbronn, welches um 19:30 Uhr beginnen wird.

Am 17. Juli wird die Band und Freunde, beim Seehasenumzug, und anschließend in dem ein oder anderem Biergarten zu hören sein. Ebenso wird am 24. Juli beim Kinderfest in Nonnenhorn noch einmal so richtig Stimmung verbreitet.

Wir freuen uns auch über Interessenten, die Lust haben, eines unserer Instrumente zu erlernen. Diese können auch ohne Musikalische Vorkenntnisse erlernt werden.