Was braucht der perfekte Sommerabend? Genau: ein lauschiges Plätzchen direkt am See und heiße Klänge. Die liefert das Stadtorchester Friedrichshafen am Samstagabend. Das Ensemble bittet zum „Summer Winds“-Konzert. Als Motto für ihr zweites Picknick-Konzert auf der Wiese am Graf-Zeppelin-Haus haben die Musiker „Afrika“ gewählt.

Wie bei seinem ersten Picknick-Konzert verlangt das Stadtorchester Friedrichshafen auch bei der zweiten Auflage am Samstag, 23. Juli, keinen Eintritt, sondern freut sich über möglichst viele Zuhörer, die mit Picknickkorb und Decke auf der Weise vor dem GZH Platz nehmen. Wer es konventioneller mag, der kann auf Stühlen Platz nehmen und Getränke und Knabbereien am Stand kaufen. Wie Orchestersprecher Alexander Graf erzählt, sei es das einzige Picknick-Konzert in Friedrichshafen. Die Freiluftatmosphäre soll auch erhalten bleiben, falls man das Konzert witterungsbedingt ins GZH-Foyer verlegen muss – auch dort sollen die Zuhörer lichttechnisch und klangtechnisch „im Busch sitzen“.

Komplex und vielfältig

Ein „möglichst sonniges Programm“ habe er zusammen gestellt, berichtet Dirigent Pietro Sarno. „Die traditionelle afrikanische Musik ist unglaublich vielfältig und umfassend, die Polyrhythmik sehr komplex“, schwärmt er. Da die Rhythmen kaum aufgeschrieben wurden, sei die durch Filme geprägte europäische Vorstellung von Afrika eine klischeehafte. Diese Vorstellung, die der typische Afrika-Urlauber mit dem Schwarzen Kontinent verbindet, will das Stadtorchester gerne aufnehmen. So sind zunächst Filmmusiken aus „Lawrence of Arabia“, „Dschungelbuch“, „Out of Africa“ und der Soundtrack des „Königs der Löwen“ zu hören, danach auch Popklassiker wie der Song „Africa“ der Rock-Band Toto, Thomas Doss’ „Jungle“ und der Song „The Lion sleeps tonight“.

Dazwischen darf das Schlagzeugregister des Stadtorchesters als Highlight zwei reine Schlagzeugnummern präsentieren, die der originalen afrikanischen Rhythmik am nächsten kämen. Nicht zu vergessen die Überraschungsgäste: Sechs Frauen, die unter Nicolai Geršaks Leitung John Williams’ Song „Dry your tears, Africa“ aus dem Film „Amistad“ einstudiert haben. „Ein unterhaltsames Programm aus Klassikern und modernen Stücken“, ist Alexander Graf überzeugt. Die Moderation übernimmt Ralph Kolars, der die heiße Musik sicher noch mit Witz und Esprit pfeffert.

Das „Summer Winds“-Konzert des Stadtorchesters Friedrichshafen findet am Samstag, 23. Juli, ab 19.30 Uhr auf der Picknickwiese am Graf-Zeppelin-Haus, Olgastraße 20, statt. Bei Regen wird es ins Foyer des GZH verlegt. Der Eintritt ist frei.