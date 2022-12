Pianistin Maria Eydman bei Earthquake

Mit Werken von Beethoven, Rachmaninow und Ligeti spielt Maria Eydman auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen am Sonntag, 8. Januar um 11 Uhr im Kiesel im k42 das erste Konzert des Jahres in der Reihe „Earthquake“. Die junge Pianistin, geboren 2005 in Moskau, lebt seit 2009 mit ihrer Familie in Deutschland. Ihren ersten Klavierunterricht erhielt sie mit sechs Jahren, ein halbes Jahr später gewann sie bereits einen Klavierwettbewerb. Seither hat sie sich etliche weitere Preise erspielt, zuletzt in den USA den Ersten Preis und die Goldmedaille beim Internationalen Gina Bachauer Young Artists Klavierwettbewerb. Im Alter von zehn Jahren begannen ihre Bühnenauftritte mit einem Solo-Rezital in Leipzig. Aktuell studiert Maria Eydman an der Hochschule für Musik Hanns Eisler in Berlin. Maria Eydman spielt von Ludwig van Beethoven 32 Variationen in c-Moll WoO 80, von Sergej Rachmaninow die Études-Tableaux op. 39 und von György Ligeti aus Études pour piano (Livre 1) – 4. „Fanfares” und 6. Automne à Varsovie. Die Vorstellung dauert rund 70 Minuten, es gibt keine Pause. Karten gibt es für 8 Euro im Vorverkauf unter kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 07541 /288-444.