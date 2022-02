Pianistin Danae Dörken gibt Konzert im Kiesel

Die deutsch-griechische Pianistin Danae Dörken gehört zur Elite der international gefragten Künstlerinnen einer neuen Generation, die laut Pressemitteilung „mit atemberaubender Technik, außergewöhnlicher Bühnenpräsenz und musikalischem Tiefgang Publikum und Musikerkollegen gleichermaßen in ihren Bann schlägt“. Als Siebenjährige bereits von Yehudi Menuhin gefördert, erregte Danae Dörken mit ihrer mitreißenden Spielfreude früh in den europäischen Konzertsälen Aufsehen. Heute ist sie Gast führender Orchester und konzertiert in renommierten Sälen in London, Wien, Salzburg, Zürich, Brüssel, Luzern sowie bei wichtigen Festivals. Am Sonntag, 13. Februar, spielt sie um 11 Uhr in der Reihe „Earthquake“ im Kiesel im k42. Auf dem Programm stehen unter anderem Beethovens Klaviersonate Nr. 5, Schumanns Fantasiestücke op. 12 und Black Earth von Fazil Say. Das Konzert dauert etwa 70 Minuten. Tickets kosten acht Euro und sind erhältlich im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, Telefon 07541 / 288444, oder per E-Mail an ticket@gzh.de oder unter www.kulturbüro.friedrichshafen.de / reservix.de