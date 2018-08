Photovoltaikanlagen verhindern Engpässe in der Stromversorgung

Aufgrund der lang anhaltenden Hitze und Trockenheit haben in den vergangenen Wochen einzelne Kohle- und Atomkraftwerke ihre Leistung um bis zu zehn Prozent drosseln müssen. Zu Engpässen in der Stromversorgung im Bodenseekreis hat das aber nicht geführt. Während die Technischen Werke Schussental (TWS) aus Ravensburg berichten, dass ohne Photovoltaikanlagen nicht genug Strom hätte produziert werden können, gibt man sich bei EnBW, Stadtwerk am See und Regionalwerk Bodensee eher gelassen.

„Wenn wir die Photovoltaikanlagen nicht hätten, wäre der Strom in diesem Sommer rationiert worden“, sagt Helmut Hertle, Geschäftsführer der TWS Netz, der Schwäbischen Zeitung. Die Atom- und Kohlekraftwerke, die gleichermaßen auf Kühlung angewiesen sind, mussten ihre Produktion zeitweise drosseln, um die überhitzten Flüsse nicht noch mehr aufzuheizen. Auch Wasserkraftwerke konnten bei extrem niedrigen Pegelständen nur noch wenig Strom produzieren. Hinzu kam, dass Windräder in diesem Sommer ebenfalls häufig still standen: Wenn die Luftmassen über Europa gleichmäßig aufgeheizt sind – von Skandinavien bis Portugal – kommt der Wind in einer stabilen Hochdrucklage praktisch zum Erliegen. „Ohne die Photovoltaikanlagen hätten wir ein massives Problem gehabt“, so Helmut Hertle. Laut dem baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) haben diese Anlagen während der Hitzeperiode bis zu 40 Prozent des Tagesbedarfs an Strom geliefert.

Engpässe unwahrscheinlich

Jörg Busse, Pressesprecher der EnBW, bleibt auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung deutlich allgemeiner: „Wenn ein Kraftwerk die Leistung reduziert, stehen andere zur Verfügung“, sagt er. Engpässe bei der Stromversorgung hätten während der langen Hitzeperiode nicht gedroht. Ähnlich äußert sich Sebastian Dix, Pressesprecher des Stadtwerks am See: „Von möglichen Engpässen ist uns nichts bekannt.“ Solche seien auch relativ unwahrscheinlich, da die Energieversorgung heutzutage eben sehr breit aufgestellt sei. Und auch Michael Hofmann, Geschäftsführer des Regionalwerks Bodensee, stuft die Lage als „unkritisch“ ein, denn: „Die unterschiedlichen Erzeugungsanlagen ergänzen sich und streuen das Risiko.“ Die Stromerzeugung sei dadurch außerdem sehr gut planbar.

Sollte der unwahrscheinliche Fall von Engpässen dennoch eintreten, regelt ein dreistufiges Warnsystem, wie die Stromversorger landesweit reagieren müssen. Nach Aufrufen an die Bevölkerung, Strom zu sparen, stehen am Ende in Warnstufe drei zeitweise Abschaltungen ganzer Gebiete. Das läuft laut Helmut Hertle nach dem Zufallsprinzip: Das Land sei in zwölf Regionen unterteilt, in denen dann tagsüber nacheinander für jeweils zwei Stunden der Strom abgeschaltet werden müsste.