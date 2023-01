Philipp Fuhrmann fordert Neustart in Sachen Stadtplanung

In einem offenen Brief an den Oberbürgermeister, die Beigeordneten und die Mitglieder des Gemeinderats plädiert Stadtrat Philipp Fuhrmann vom Netzwerk für Friedrichshafen dafür, die Neubesetzung der Leitung des Stadtplanungsamts mit einem Neustart in Sachen Stadtplanung zu verbinden. Dabei geht es ihm nicht nur darum, konkrete Ziele zu definieren, sondern auch die Instrumente, mit denen diese Ziele erreicht werden sollen.

Drei Ziele sollten aus Fuhrmanns Sicht in den kommenden Jahren oberste Priorität haben: „1. Unsere Stadt soll ansehnlicher, attraktiver, lebendiger, lebenswerter werden. 2. Als Wohnstandort soll unsere Stadt für alle Bevölkerungsschichten bezahlbar bleiben. 3. Die Stadtplanung muss eine maximal ressourcenschonende Stadtentwicklung ermöglichen.“

Mehr sanieren statt neu bauen

Aus diesen Zielen ergeben sich für Fuhrmann die wichtigsten Instrumente und Aufgaben der Stadtplanung in den kommenden Jahren: „Wir brauchen überarbeitete oder neu entwickelte Bebauungspläne, die den Bestand im Blick haben“, schreibt Fuhrmann in seinem Brief.

Wenn es gelinge, den Bestand in den meisten Fällen zu sanieren, an- und umzubauen, zu erweitern und die Neubauaktivitäten auf die Erstellung von bezahlbaren Mietwohnungen zu fokussieren, dann würden Mieten bezahlbar bleiben, das Stadtbild attraktiver und Ressourcen geschont. Zur Schaffung von bezahlbaren Mietwohnungen wünscht sich Philipp Fuhrmann einen Masterplan.

Erhaltungssatzungen für verschiedene Quartiere

Überarbeitet und ausgedehnt werden muss aus der Sicht von Fuhrmann die Gestaltungssatzung. „Die nördlichen Bereiche der Innenstadt, Teile der Nordstadt und Hofen brauchen dringend eine Gestaltungssatzung. Nur so wird das baukulturelle Niveau von Neubauten und Sanierungen gesteigert“, so der Stadtrat. Für verschiedene Stadtquartiere seien zudem Erhaltungssatzungen erforderlich. Eine gute Grundlage biete dafür die Liste der besonders erhaltenswerten Bausubstanz, die demnächst veröffentlicht wird.

Eine weitere Fuhrmann-Forderung: Sämtliche Neubauvorhaben und Sanierungen, die an städtebaulich wichtigen Stellen geplant sind, sollen dem Gestaltungsbeirat zur Beratung vorgelegt werden.