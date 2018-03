Philharmonischer Chor spielt Mozart und Haydn

Der Philharmonische Chor feiert in diesem jahr ein ganz besonderes Jubiläum – das 150-jährige Bestehen. Im Mittelpunkt stehen zwei Konzerte: Am Samstag, 16. Juni, sind in der Kirche St. Johannes Baptist in Ailingen unter anderem „Davide penitente“ und „Regina coeli“ von Wolfgang Amadeus Mozart unter Mitwirkung der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben zu hören. Am Sonntag, 2. Dezember, folgt im Graf-Zeppelin-Haus zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie Konstanz das Oratorium „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn.

Der erste Termin im Jubiläumsjahr ist für die Sänger des Philharmonischen Chors – hervorgegangen aus der Chorgemeinschaft Harmonia Friedrichshafen – bereits im Mai eine viertägige Konzertreise nach Prag. „Unsere Vorbereitungen für die Konzertreise unter anderem mit Werken von Mendelssohn, Dvorak und Haydn und für das Jubiläumskonzert in Ailingen laufen im Moment parallel und auf Hochtouren“, informiert Musikdirektor Joachim Trost, der den Chor seit fast 30 Jahren leitet. Mit dem Stamm erfahrener Sänger sowie einigen neuen, jungen Stimmen sei das ambitionierte Programm gut zu schaffen. „Die Motivation aufgrund des Jubiläums ist zu spüren. Hinzu kommt die Freude an den durchweg schönen Werken“, sagt Trost, der sich auch über engagierte Gastsänger in den Reihen des fast 100-köpfigen Chores freut.

Bekannt ist der Philharmonische Chor Friedrichshafen nicht nur für die eigene gesangliche Leistung auf hohem Niveau, sondern auch für seine namhaften Solisten. Sänger, die heute unter anderem an der Metropolitan Opera in New York auftreten – Jonas Kaufmann ist einer von ihnen –, standen zusammen mit dem Philharmonischen Chor auf der Bühne. Für das Konzert in Ailingen wurden die beiden Sopranistinnen Judith Spiesser und Sabine Winter sowie Tenor Christian Zenker engagiert. Für „Die Schöpfung“ konnte der Philharmonische Chor Katja Stuber (Sopran), Tilman Lichdi (Tenor) und David Steffens (Bass) gewinnen.

Feiern möchte der Philharmonische Chor sein 150-jähriges Bestehen in erster Linie musikalisch. „Trotzdem gibt es nach dem Konzert am 2. Dezember eine Jubiläumsfeier für alle Chormitglieder, ihre Angehörigen und Freunde sowie für Ehrengäste“, kündigt Vorsitzender Oskar Rapp an.

Mit der Aufführung von anspruchsvollen Konzerten, insbesondere im klassischen Oratorienbereich, aber auch von zeitgenössischen Werken unter Mitwirkung eines professionelles Orchesters und namhafter Solisten, hat sich der Philharmonische Chor weit über die Region hinaus bekannt gemacht und in Laufe von eineinhalb Jahrhunderten zu einem bedeutenden Kulturträger entwickelt.