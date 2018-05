Philharmonischer Chor ist auf Konzertreise in Prag

Zum 150-jährigen Bestehen haben sich die Sängerinnen und Sänger des Philharmonischen Chors Friedrichshafen einen ganz besonderen Ausflug geschenkt: eine viertägige Konzertreise nach Prag. Unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost sang der Chor mitten in der Altstadt in der gut besuchten St.-Gallus-Kirche Stücke von Mozart, Haydn, Mendelssohn-Bartholdy und Dvořàk. Sopranistin Ruth Gerhard wirkte ebenso mit wie Patrick Brugger an der Orgel. Neben dem Konzert blieb noch genügend Zeit, um die Sehenswürdigkeit der Moldau-Stadt zu bestaunen, sei es bei geführten Stadtrundgängen oder bei einer Flussfahrt vom Wasser aus. Von der Torte im typischen Prager Kaffeehaus über den Böhmischen Braten mit Knödel bis zur Bierprobe kam der kulinarische Genuss nicht zu kurz. Auch die tschechischen Städte Pilsen und Krumau hinterließen während der Hin- und Rückreise einen bleibenden Eindruck. Foto: Chor