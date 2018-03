Phil aus Salem will in die nächste Runde von „Voice Kids“

Was für ein Gefühl das ist, wenn sich Max Giesinger, Mark Forster, Nena und deren Tochter Larissa für einen umdrehen, damit man in sein Team kommt, das kann der vierzehnjährige Phil Siedenburg aus Salem beschreiben. Er ist Teilnehmer bei „The Voice Kids“ und schaffte es mit seinem Auftritt am vergangenen Sonntag, die gesamte Jury von sich zu begeistern. Damit sicherte er sich das Ticket in die nächste Runde.

Am Morgen sei alles noch ganz entspannt gewesen, doch im Studio selbst hatte Phil einen engeren und stressigeren Zeitplan. Die Aufregung sei im Laufe des Tages schließlich doch noch gestiegen. Phil kannte das Studio und das Format aus dem Fernsehen, aber das alles live zu sehen und selbst dabei zu sein, sei etwas ganz anderes gewesen, erzählt er Schwäbische.de.

Schlussendlich betrat er die Bühne, die Coaches saßen mit ihren Rücken zu ihm. Das liegt daran, dass das TV-Format von „The Voice Kids“ möchte, dass die Kinder und Jugendlichen zunächst mit ihrem Gesang überzeugen und noch nicht mit ihrem Auftreten. Gefällt ein Kandidat, so können die Coaches einen Knopf drücken, sich dabei umdrehen und den Kandidaten nach diesem „Ja“ auch sehen.

„Megageiles Gefühl“

Nach dem langen Warten auf den Auftritt beschreibt Phil den Gang zur Bühne als „befreiendes Gefühl.“ Vor dem Auftritt war er „meganervös“ und hatte zunächst Angst. Die Nervosität klang beim Auftritt selbst jedoch schnell ab. „Beim Singen habe ich mich frei gefühlt und einfach mein Ding gemacht.“

Vor der Show hat sich Phil Gedanken darüber gemacht, was passieren kann und passieren wird. „Man hat am Anfang richtig Angst, dass man enttäuscht wird, aber es war ein megageiles Gefühl, als die Coaches sich dann umgedreht haben.“ Und zwar alle vier.

„Es war cool, die Coaches live zu sehen. Man kennt sie aus Instagram und anderen Medien, hat ihre Lieder gehört. Sie live zu sehen, war eine Mega-Erfahrung für mich.“

Vorbild Max Giesinger

Eigentlich hatte Phil vor, sich Mark Forsters Team anzuschließen, doch schlussendlich hat er sich für Max Giesinger entschieden, da dieser ihn am meisten überzeugen konnte. Der deutsche Sänger, Songwriter und Musikproduzent sei jemand, mit dem Phil sich identifizieren könne. Er spielt ebenfalls Gitarre, und die Musik, die er macht, habe einen ähnlichen Stil, wie die von Phil. Ein bisschen würde Phil ihn auch als Vorbild bezeichnen.

Weiter geht es für Phil und seine Mitstreiter nun in den sogenannten „Battles“ bei „The Voice Kids“. Bei denen geht es darum, dass drei Teilnehmer aus einem Team gegeneinander antreten. Man singt gemeinsam ein Lied, wobei jedem Sänger verschiedene Parts zugeteilt werden. Am Ende wird entschieden, wer raus fliegt und wer weiter um den Titel „The Voice Kids“ kämpfen darf.