Pflegestufe 2 – aber mit dem E-Bike durchs Land

„Sie sollten am Mittwoch einen leicht geständigen Eindruck machen“ – diesen Tipp hat Richter Martin Hussels am Ende des ersten Prozesstages dem Angeklagten für das weitere Verfahren mit auf den Weg gegeben. Der 55-Jährige soll nicht nur in 33 Fällen Taxirechnungen gefälscht, sondern auch über etwa fünf Jahre zu Unrecht Leistungen der Pflegestufe 2 bezogen haben – in Höhe von rund 26 400 Euro.

Auf dem letzten Drücker erscheint der 55-Jährige aus dem Bodenseekreis am Montag vor dem Tettnanger Amtsgericht, schiebt seinen Rollator langsam hinter die Anklagebank. Die ganze Verhandlung über macht er einen ruhigen, eher in sich gekehrten Eindruck. Eigentlich ist er zusammen mit seiner Lebensgefährtin angeklagt, doch diese ist vergangenes Jahr verstorben.

Richter Martin Hussels erläuterte zu Beginn, dass es in dem Verfahren im Bezug auf die Taxifahrten nicht um die Kosten oder Fahrten an sich, sondern allein um die Urkundenfälschung gehe – auch wenn der Krankenversicherung laut Zeugenaussage dadurch rund 10 000 Euro Schaden entstanden sei. Einer Versicherungsmitarbeiterin sei im März 2015 aufgefallen, dass Taxibelege nicht zu einem nächstgelegenen Arzt, sondern in 20 Kilometern Entfernung eingereicht worden seien – zudem wurde kein Taxiunternehmen aus der Wohngemeinde gewählt, sondern dort, wo der Arzt seine Praxis hatte, wie der Zeuge aus der Regressabteilung der Versicherung erläuterte.

Da der Angeklagte „Sammelrechnungen“ von seinen Fahrten bei der Versicherung einreichte, habe diese beim Taxiunternehmen nach einer Einzelaufstellung angefragt. „Aber der Versicherte war dort überhaupt nicht bekannt“, schilderte der Zeuge. Deshalb wurde bei der Krankenversicherung die ärztliche Gesamtabrechnung einschließlich der Behandlungstage mit den Fahrtlisten verglichen und festgestellt: „Es gab Fahrten, aber keine Arztbehandlungen.“ Daraufhin habe man bei der Polizei Strafantrag gestellt – und im weiteren Verlauf die nächste Überraschung erfahren: Einem der zuständigen Polizisten war der Patient bekannt – jedoch nicht durch Fahrten mit dem Rollstuhl durch die Heimatgemeinde, sondern mit dem E-Bike.

Vor Gericht ging es zunächst um die Gutachten zur Pflegebedürftigkeit des Angeklagten, die Taxifahrten sollen am kommenden Mittwoch näher unter die Lupe genommen werden. Während sich die ersten Gutachterinnen im Zeugenstand, die 2008 Pflegestufe 1 und 2010 Pflegestufe 2 bei dem Mann festgestellt hatten, nicht mehr an Patient und Gegebenheiten erinnern konnten, so schilderte die Mitarbeiterin des medizinischen Dienstes, die 2016 nach den Auffälligkeiten den Angeklagten zu Hause besuchte, ihre Erlebnisse.

„Es war einfach nicht stimmig“, sagte diese immer wieder. So habe der Angeklagte nur sehr schwer aus seinem Rollstuhl aufstehen können - ein Blick zur Badtür aber hätte gezeigt, dass die Toilette mit dem Rolli gar nicht erreichbar gewesen sei – der Türrahmen war zu schmal. Da die Lebensgefährtin erläutert habe, aufgrund ihrer „Adipositas“ körperlich nicht helfen zu können, habe schnell festgestanden: Den WC-Gang musste der Patient allein schaffen. Dazu passte auch das Bild der Beinmuskulatur, die die Mitarbeiterin begutachtete: „Wenn jemand dauerhaft im Rollstuhl sitzt, dann hat der keine gute Beinmuskulatur – und diese hier war gut“, so die Zeugin. In der Dusche habe es zudem an Hilfsmitteln wie einem Sitzhocker gefehlt.

Die Frage, ab wann es dem Patienten denn mit Sicherheit wieder besser gegangen sei, beantwortete ein Befund von Ende 2011 der Neurologin des Patienten, die seinerzeit feststellte, dass der Angeklagte sowohl sicher auf einem Bein stehen könne als auch den „Seiltänzergang“, bei dem jeweils ein Fuß vor den anderen gesetzt wird. Somit liege die Vermutung nahe, so die Zeugin vom medizinischen Dienst, dass der Angeklagte bereits ab Ende 2011 wieder laufen konnte – aber Leistungen der Pflegestufe 2 bis Mitte 2016 bezog.

Und was sagt der Patient? Dieser lebt seit 2002 am Bodensee, hat zunächst noch für wenige Jahre in einer Hotelküche gearbeitet, bis ihn ein Schlaganfall für drei Jahre außer Gefecht setzte. Während einer Kur habe er zwischenzeitlich gearbeitet, aber „ich bin immer wieder umgefallen“ – wohl aufgrund von epileptischen Anfällen. Seit 2008 ist der Mann nun verrentet. Auf die Pflegestufen-Vorwürfen ging er am Montag gar nicht ein, bei den Taxiabrechnungen blieb er vage in seinen Äußerungen – die Sammelquittungen seien ja von der Krankenkasse so gewünscht gewesen. Immer, wenn die Fragen zu brenzelig wurden, schob er seine verstorbene Frau vor – diese habe alles für ihn erledigt, er habe von nichts gewusst.