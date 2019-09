An der Kreuzung Friedrichstraße, Buchhornplatz und Romanshorner Platz haben die Arbeiten zur Sanierung des Pflasters begonnen. Die beauftragte Firma fing am Montag damit an, die Pflastersteine zu reinigen, teilt die Stadt mit. Danach sollen die Steine zum Teil herausgenommen und neu verlegt werden. Im gesamten Bereich wird das Pflaster anschließend neu verfugt, informiert die Stadtverwaltung weiter. Die Arbeiten in der Innenstadt sollen je nach Witterung mehrere Tage dauern. Foto: Selina Rudolph