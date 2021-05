Pflanzen-Tauschtag der Solwai kommt gut an

In Kooperation mit dem Bund hat die Solawi Bodensee am vergangenen Samstag vor dem Unverpackladen „Tante Emma’s Bruder“ in der Katharinenstraße in Friedrichshafen ab 10 Uhr selbstgezogene Pflanzen zum Tausch angeboten. Das Interesse an den Pflanzen sei sehr groß gewesen. Schon nach einer halben Stunde hatten ein Großteil der Pflanzen gegen eine kleine Spende oder im Tausch gegen eine andere Pflanze einen neuen Besitzer gefunden. Das schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Ein Solawi Bodensee Mitglied konnte spontan noch einmal Nachschub beschaffen.

Im Angebot waren unter anderem Tomaten, Paprikas, Currykraut, Urkresse sowie Jalapeneos. Uta vom Vorstand der Solawi Bodensee war mit weiteren Mitglieder vor Ort, um den Stand zu betreuen. Sie freute sich sehr über das rege Interesse: „Ich habe seit Februar viele Pflanzen vorgezogen auch für diesen Tag, damit wir den Interessenten an der Solawi etwas mitgeben können. Mit großer Freude habe ich das Wachsen begleitet, auch wissend davon, dass sie zum Wachsen der Solawi beitragen können. Wir konnten viele Informationen zu den Pflanzen weitergeben.“

Viele Besucher hätten auch Interesse an der Solawi Bodensee als Verein, in welchem gemeinschaftlicher Gemüseanbau mit ökologischer Landwirtschaft und Permakultur betrieben wird, gezeigt. Dabei finanzieren die Mitglieder den gemeinsamen Betrieb, packen mit an und teilen sich die Ernte. Das Anliegen des Vereins ist es dabei wieder einen persönlichen Bezug und eine soziale Verbindung zur Lebensmittelgewinnung und -verteilung und damit mehr Ernährungssouveränität zu entwickeln. Ökologischer Anbau, Saisonalität, samenfeste Sorten, kurze Wege, soziokratische Selbstverwaltung und Bildungsangebote sind einige der Merkmale des Projektes.

Außerdem wurden am Stand am Samstag kostenlose Klimasparbücher verteilt. Das Klimasparbuch wurde vom Landratsamts Bodenseekreis gemeinsam mit dem Verein für ökologische Kommunikation oekomund erstellt und enthält Gutscheine von klima- und umweltfreundlichen Firmen, Vereinen und Einrichtungen. Dazu enthält es Tipps und Infos für eine klimaschonende Lebensweise. Auch das Interesse an den Klimasparbüchern sei sehr groß gewesen.