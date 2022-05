Pflänzletauschtag von BUND und Solawi erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ein Dutzend Ehrenamtliche vom BUND Friedrichshafen und der Solawi Bodensee organisierten den Pflänzle-Tausch. Über zwanzig Kisten mit Ablegern und Setzlingen luden Gartenfreunde und Blumenliebhaberinnen zum Tauschen ein: Pfefferkraut gegen Kapuzinerkresse, Kalebassen gegen Borretsch, Chili gegen Mauretanische Malve. „Wollt ihr vielleicht noch einen Walnussbaum mitnehmen?“ Die Vielfalt war groß, die Freude auch. Wer keine Pflanzen brachte, durfte gegen Spende dennoch dabeisein.

Der BUND informierte zudem darüber, wie man den immer seltener werdenden Fledermäusen im eigenen Garten helfen kann und hatte daher ein großes Sortiment an Blumen speziell für Nacht-Insekten. Eine Blühbotschafterin der Bodenseestiftung beriet über das Förderprogramm der Stadt, Beetgestaltung und geeignete Standorte. Die Solawi verteilte Saatgut für Blühwiesen und informierte über die Solidarischen Landwirtschaft sowie den Acker in Raderach, auf dem sie für über 80 Familien lokal Gemüse anbaut, Obstbäume pflegt und zum Humusaufbau beiträgt, was wiederum ein wichtiger Beitrag gegen die Klimakrise ist.

Weitere Infos finden sich unter www.bund-friedrichshafen.de und www.solawi-bodensee.de.