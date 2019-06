Pfisterer mit neuer Bestzeit beim Ironman Kraichgau

Die im badischen Bad Schönborn stattfindende Mitteldistanz, die seit einigen Jahren unter dem Ironman-Label läuft, zählt zu den beliebtesten Triathlons in Deutschland. Die 1,9 Kilometer werden im Hardtsee geschwommen, der in diesem Jahr ungewohnt kühl war. Jens Pfisterer vom TSV Fischbach verbesserte seine Vorjahreszeit um 18 Minuten.

Pfisterer spielte sein Stärke im Schwimmen aus und wechselte nach 29 Minuten auf das Rad. Auch die anspruchsvolle Radstrecke mit 90 Kilometern im „Land der 1000 Hügel“ meisterte er in einer Zeit deutlich unter 3 Stunden sehr gut, schreibt der TSV Fischbach in einer Mitteilung. Der anschließende Halbmarathon erwies sich aufgrund der heißen Temperaturen als deutlich härter als im Vorjahr. Pfisterer lief ihn in einer Zeit von 1:46 und verbesserte seine Bestzeit für die Gesamtstrecke um 18 Minuten auf 5:10 Stunden.

Für Triathlonneuling Philipp Schurer war es die Premiere auf der Mitteldistanz. Nach 36 Minuten verließ er den Hardtsee. Leider verlor er auf der Radstrecke aufgrund eines Defekts einige Minuten und hatte zusätzlich mit der Hitze zu kämpfen. Für ihn zeigte die Uhr am Ende eine Zeit von 6:42 Stunden. Ebenfalls am Start, aber auf der olympischen Distanz mit 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen war Josia Nusser. Er belegte in seiner Altersklasse den vierten Platz.