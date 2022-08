Pferdegala mit Freiheitsdressur und Stunts

Ein Ausritt in die Gedankenfreiheit wartet auf das Publikum der Gala „Im Takt der Pferde“ zur Fachmesse Pferd Bodensee. Rund zwanzig Show-Acts mit internationalen Stars auf zwei Beinen und vier Hufen zeigen am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober Ergebnisse des Zusammenspiels zwischen Mensch und Tier.

Getreu dem diesjährigen Motto „Licht am Horizont – Pferde verbinden Europa“ setzt die zweieinhalbstündige Pferdegala mit Freiheitsdressuren, Stunts und Gespann-Sport auf das Miteinander nationaler Gestüte und internationale Reitvielfalt in der Zeppelin Cat Halle A1 der Messe Friedrichshafen, heißt es in einer Pressemitteilung der Messe. Galakarten mit fester Sitzplatzwahl gibt es ab sofort im Vorverkauf ab 39 Euro unter https://messe-friedrichshafen.reservix.de/events

Die Pandemie hat zur Folge, dass die Fachmesse für Pferdesport, Zucht und Haltung nun erstmals zum Herbsttermin vom 14. bis 16. Oktober aufsattelt. „Ganze zweieinhalb Jahre hat es gedauert bis zum Wiedersehen der internationalen Pferdefans in Friedrichshafen“, erklärt Projektleiter Roland Bosch.

Zur Gala „Im Takt der Pferde“ reiten und fahren berühmte Staatsgestüte der European State Studs Association (ESSA) in die Manege. Das Publikum erlebe hier die internationale Klasse und Rasse der Warmblüter, Schwarzwälder und Araber vom Haupt- und Landgestüt Marbarch, Kladruber aus dem tschechischen Nationalgestüt Kladruby, Freiberger des Schweizer Nationalgestüts Avenches, Haflinger aus dem Pferdezuchtverband Tirol (Fohlenhof Ebbs) oder süddeutsche Kaltblüter des bayrischen Haupt und Landgestüt Schwaiganger.

Ein Highlight aus Südfrankreich seien die jungen Stuntreiter der Compagnie Impulsion, die unter der Führung von Ghislain Cayla ein Feuerwerk zünden würden. Deren „Ungarische Post“ mit acht Pferden sei eine der actionreichsten Darbietungen. Kontrastreich folgen Auftritte wie die Freiheitsdressur „Liberty“ mit sechs Pferden oder der „Indian Coach Attack“ mit weiteren Tierstars.

Spitzensportlerinnen und -Sportler, die in verschiedenen Disziplinen internationale Meistertitel gesammelt haben, treten an den Galaabenden in Friedrichshafen auf. Mit Kraft, Der Voltigierverein Ingelsberg zeigt zu Pferde die sportliche Nähe zum Kunstturnen oder dem Ballett. Zügel- und Sitzbeherrschung zeigt auch Westernreiter Grisha Ludwig vom Schwantelhof in Bitz, der nach 2019 auch im Juli 2022 die Europameisterschaft im Reining gewonnen hat. Fahrkünste präsentiert der Viererzug-Weltklassefahrer Daniel Würgler aus der Schweiz mit seinen Kollegen aus dem Dreiländereck sowie Ungarn und Tschechien.

Karten für die Gala „Im Takt der Pferde“ mit fester Sitzplatzwahl gibt es ab sofort im Vorverkauf ab 39 Euro. Die Pferd Bodensee ist am Freitag, 14., und Samstag, 15. Oktober, von 9 bis 18 Uhr geöffnet und am Sonntag, 16. Februar, von 9 bis 17 Uhr.