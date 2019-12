Pferd und Reiter bieten eine Gala-Vorstellung

Dressuren, Fahrsport, Akrobatik – bei der großen Pferde-Gala „Im Takt der Pferde“ anlässlich der Pferd Bodensee haben Reiter ihren großen Auftritt. Am Freitag und Samstag, 28. und 29. Februar 2020, läuft das internationale Programm mit Stars der Szene. Am Sonntag, 1. März 2020, werden in einem neuen Showprogramm die verschiedenen Facetten des Reitsports gezeigt. Die Internationale Fachmesse für Pferdesport, Zucht und Haltung findet vom 28. Februar bis 1. März auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Insgesamt 400 Aussteller sind am Bodensee präsent.

Das Show-Highlight „Im Takt der Pferde“ am Freitag und Samstag soll laut Vorschau der Messe alle Pferdeliebhaber ansprechen. Mit von der Partie ist demnach der Weltstar Jean-Francois Pignon, der seit Jahrzehnten Großmeister der Freiheitsdressur und weltweit unterwegs ist, sogar in China wurde seine Show vielfach gezeigt. Langes Training führe dazu, dass Mensch und Tier sich fast ohne erkennbare Kommunikation verstünden. 14 Pferde, schwarz und weiß und ein kleiner Superstar, der die Herde durcheinanderbringt und gleichzeitig doch zusammenhält, das seien die Schwerpunkte der Dressurshow von Pignon. Für die Franzosen scheint das Gesetz der Schwerkraft nicht zu gelten, denn ebenfalls mit von der Partie ist die „compagnie impulsion“.

Eine junge Truppe um Ghislain Cayla aus Toussac, im tiefen Südwesten Frankreichs, fast am Fuße der Pyrenäen. Sie beherrschen viele Genres der Pferdedarbietungen. Western, Ungarische Post achtspännig, gesprungen und Stuntreiten, elegant und wild gepaart. Ein weiteres Highlight sei der einmalige Auftritt der Gebrüder Grischa, Nico und Liam Ludwig. Sie zeigen Reining auf höchstem Niveau. Anne Krüger präsentiert mit ihrer Tochter Klara eine Tierdressur mit ihrem fast kompletten Bauernhof: Pferde, Hunde, Ziegen und Gänse.

„Schwingen der Freiheit“ lautet der diesjährige Titel der Greifvogelstation Hellenthal. Adler und Falken sind in der Galashow der Pferd Bodensee 2020 wieder dabei und der Wilde Westen wird durch Pullman City und Winnetou wieder zum Leben erweckt. Das Landgestüt Marbach ist ebenfalls mit von der Partie und bildet eine Partnerschaft mit dem Schweizer Nationalgestüt Avenches zusammen mit dem bayerischen Landgestüt Schwaiganger und neu mit dabei ist aus Österreich der Haflinger Pferdezuchtverband Ebbs, Tirol.

Der Grandseigneur aus der Schweiz, Daniel Würgler, der Fahrsportexperte seit vielen Jahren, wird 2020 „noch einen draufsatteln“. Sechs Sechserzüge in „Black & White“. Das heißt: Sechs Kutschen, 36 Pferde; 144 Hufe werden die Halle zum Beben bringen.

Am 1. März 2020 gibt es ein neues Sonntagsshowprogramm. „Facets of Riding“ stellt die klassische Reitkunst, die Zuchtarbeit und das Cutting vor. Im Rahmen dieser Sonderschau gibt es unter anderem eine exquisite Reitstunde mit „Reiten wie die Alten Meister“ zu sehen. Hier wird die Frage beantwortet, warum die klassische Reitweise heute noch aktuell und wichtig ist.

Die renommierte Lehrserie „die Alten Meister“ wird initiiert durch Frank R. Henning. Anschließend zeigen namhafte Gestüte ihre hochkarätigen Zuchthengste von verschiedenen Rassen. Die Top-Hengste-Schau wird abgerundet durch verschiedene Showeinlagen. Im Anschluss findet der Hörmann Cup statt und bietet einen umfangreichen Einblick in die Kunst des Cuttings.

Am Sonntag, 1. März, ab 10 Uhr findet das Showprogramm ‚Facets of Riding‘ in der Zeppelin-Cat-Halle/A1 in Friedrichshaen statt. Tickets kosten 39 Euro. Die Eintrittskarte berechtigt auch zum kostenlosen Messebesuch am Sonntag.