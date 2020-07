Pfarrer Jan Eike Welchering wird in den Gottesdiensten am Samstag, 25. Juli, um 18.30 Uhr in St. Columban, am Sonntag, 26. Juli, um 9.30 Uhr in St. Petrus Canisius und um 18 Uhr in St. Nikolaus verabschiedet. Danach besteht die Möglichkeit zum persönlichen Gespräch auf dem jeweiligen Kirchplatz.

Welchering war, wie Dekan Bernd Herbinger schreibt, ein geschätzter Seelsorger, äußerst hilfsbereit und in der Jugendarbeit engagiert. Er war in den Gemeinden zunächst für zwei Jahre im Rahmen der berufspraktischen Ausbildung zum Gemeindeleiter als Vikar zugeordnet, übernahm später die Stelle des Pfarrvikars in der Seelsorgeeinheit Mitte. Zuletzt wurde er bekannt mit den von ihm initiierten Telefongottesdiensten.

Die Stelle eines zweiten Pfarrers in der Seelsorgeeinheit Mitte wird dem neu geltenden Stellenplan der Diözese Rottenburg-Stuttgart zufolge nicht mehr besetzt.