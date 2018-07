In der jüngsten Sitzung des Katholischen Gesamtkirchengemeinderats istPfarrer Robert Müller als stellvertretender Vorsitzender verabschiedet worden. Dekan Bernd Herbinger würdigten seinen scheidenden Stellvertreter als Priester, der ein „moderner Führungsstil und ein zu-kunftsgerichtetes Handeln“ ausgezeichnet habe. „Keine halben Sachen, sondern Schaffen von Nachhaltigem“ sei stets sein Ziel gewesen. Robert Müller habe sich immer dann zu Wort gemeldet, wenn christliche Werthaltung gefragt gewesen sei, so Herbinger. Robert Müller tritt nach den Sommerferien seinen Ruhestand an. Seit 2008 war er Pfarrer der St. Martinus Gemeinde in Oberteuringen. Nach Antritt des Ruhestands von Pfarrer Manfred Schlichte übernahm er 2011 als Leiter der Seelsorgeeinheit auch den Dienst in der Ailinger St. Johannes Baptist Gemeinde und der Gemeinde St. Petrus und Paulus in Ettenkirch. Zum Nachfolger Robert Müllers als stellvertretender Vorsitzender der Katholischen Gesamtkirchengemeinde wurde Pfarrer Michael Benner gewählt.