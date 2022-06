Petition gegen weitere Bebauung des Fallenbrunnen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der BUND Friedrichshafen meldet in einem Pressetext Bedenken gegen die geplante weitere Bebauung des Fallenbrunnen an. In einem Aktionsbündnis mit Greenpeace und NABU sammelte der BUND am Vormittag des 4. Juni in der Häfler Fußgängerzone über 100 Unterschriften für den Schutz der Wildtiere im Fallenbrunnen.

Das Aktionsbündnis befürchtet, dass die geplante Bebauung mit 800 zusätzlichen Einwohnern und Gewerbebetrieben das Aus für die seltenen und vom Aussterben bedrohten Vogel- und Fledermausarten im Fallenbrunnen bedeuten würde. „Licht, Lärm und Menschen im und am Wald werden die störungsempfindlichen Tiere vertreiben“, sagt die Biologin Brigitte Wallkam vom BUND. „Aber es gibt in der Umgebung keine naturnahen Wälder, in die die Vögel und Fledermäuse fliehen könnten. Deshalb werden die Bauvorhaben im Fallenbrunnen zum Artensterben beitragen“ ist Wallkam überzeugt.

Nachverdichtung und die Bebauung von Parkplätzen hat für die Umweltschützer Vorrang.

Beim Sammeln der Unterschriften, so der BUND, brachten die Besucher am Stand einen häufig zu hörenden Einwand vor: „Aber es fehlen überall Wohnungen.“ Michael Wlaka von Greeenpeace wischt dieses Argument nicht weg. Ja, das stimme, sagte er den Standbesuchern; und er ergänzte: „Aber in Friedrichshafen gibt es so viele große Parkplatzflächen, da würden Parkhäuser und viele Wohnungen drauf passen.“ Peter Fischer vom NABU führte dieses Argument weiter: „Neben den Parkplatzflächen sind auch noch eine Menge an Baulücken vorhanden, die vielleicht zuerst zu bebauen sind, soweit dies möglich ist – Stichwort Nachverdichtung.“

„Friedrichshafen sei ein Vorreiter in Sachen biologische Vielfalt, habe ich in der Zeitung gelesen“, sagte laut BUND ein Bürger am Infostand. „Warum will die Stadtverwaltung dann in einem Gebiet mit so vielen geschützten Arten unbedingt bauen?“

Die Petition des Aktionsbündnisses kann auch online unterschrieben werden. Am Ende soll sie Oberbürgermeister Andreas Brand übergeben werden. Bislang haben rund 300 Personen unterschrieben.