Autor Peter Stamm liest am Montag, 4. Februar, im Kisel im k42 aus seinem neuen Roman „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“. Beginn ist um 20 Uhr.

Schon mehrfach hat der bekannte Schweizer Autor seine Werke im Kiesel vorgestellt. Diesmal geht es um einen älteren Schriftsteller, der sein Leben in einen jüngeren Autor hineinschreibt. Christoph verabredet sich in Stockholm mit der viel jüngeren Lena. Er erzählt ihr, dass er vor 20 Jahren eine Frau geliebt habe, die ihr ähnlich, ja, die ihr gleich war. Er kennt das Leben, das sie führt, und weiß, was ihr bevorsteht. So beginnt ein Spiel mit Realitäten und Möglichkeiten, aus dem keiner unbeschadet herausgeht.

Für „Die sanfte Gleichgültigkeit der Welt“ wurde Peter Stamm im vergangenen Jahr mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet.