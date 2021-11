Peter Blickle liest aus „Andershimmel“

Peter Blickle liest am Montag, 8. November, um 20 Uhr im Kiesel im K42 aus seinem Roman „Andershimmel“. Johannes Lerner ist 47 Jahre alt und lehrt Medizinische Anthropologie an einer nordamerikanischen Universität. Mit 17 kam Johannes in die USA, es war eine Flucht, ohne eine Nachricht für die Eltern zu hinterlassen. Seine Zwillingsschwester Miriam ist in der oberschwäbischen Heimatgemeinde am Bodensee geblieben. Durch einen Anruf erfährt Johannes, dass Miriam sich selbst in eine psychiatrische Klinik am See eingewiesen hat. Daraufhin bucht er den nächsten Flug nach Deutschland. Johannes erinnert sich, wie er mit seiner Zwillingsschwester aufwuchs. Das Dorf war eine Brüdergemeinde, der Vater gehörte dem Ältestenrat der pietistischen Gemeinde an. „Andershimmel“ ist ein Roman, in dem Welten aufeinanderprallen: pietistische und wissenschaftliche, christliche und muslimische, amerikanische und deutsche Welten. Peter Blickle wuchs in Wilhelmsdorf auf. Nach dem Studium der Medizin, Komparatistik und Literatur lehrte er als Professor für German Literature sowie Gender and Women’s Studies an der US-amerikanischen Western Michigan University in Kalamazoo. Sein Debütroman „Blaulicht im Nebel“ erschien 2002. „Andershimmel“ ist sein vierter Roman. Karten zu fünf Euro gibt es im Vorverkauf im Graf-Zeppelin-Haus, ticket@gzh.de und reservix.de.