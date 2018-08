Als einer der ältesten Personaldienstleister mit mehr als 200 Niederlassungen in Deutschland ist Persona Service jetzt auch in Friedrichshafen vertreten. Am 1. August ist in der Werastraße 54 die Niederlassung Friedrichshafen eröffnet worden.

Das Zeitarbeitsunternehmen Persona Service hat sich auf die Überlassung und Vermittlung von Fach- und Anlernpersonal für Büro und Verwaltung sowie Industrie und Handwerk spezialisiert. Darüber hinaus besetzt das Unternehmen Kundenanfragen in den Bereichen IT, Call-Center, Gastronomie und Pflege. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, garantiert das Unternehmen eine persönliche Betreuung, faire Bezahlung und kurze Arbeitswege. Franziska Köthe und Paul Rothe helfen Arbeitgebern und Arbeitssuchenden, zusammenzufinden und freuen sich auf die Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Menschen vor Ort. „Bewerber sind herzlich eingeladen, sich jederzeit in der Niederlassung persönlich vorzustellen“, versichern die beiden.