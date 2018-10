Persönliche und berufliche Erfahrung von hohem Wert

Zum zweiten Mal in diesem Jahr ehrte der kommunale Klinikverbund Medizin Campus Bodensee 21 dieser treuen Mitarbeiter, darunter vier Frauen die jeweils vier Jahrzehnte im Klinikum Friedrichshafen beziehungsweise der Klinik Tettnang arbeiten, teilte das Unternehmen in einem Schreiben mit. „Wir brauchen gerade in diesen Zeiten Ihre persönliche und berufliche Erfahrung“, sagte Jochen Wolf, stellvertretender MCB-Geschäftsführer und Klinikdirektor in Friedrichshafen, zu den Dienstjubilaren.

Vieles hätten diese in ihren 25 oder 40 Jahren im Gesundheitswesen mit- oder auch durchgemacht, heißt es weiter in der Mitteilung. „Ihre Verbundenheit zum Unternehmen macht Sie für uns so wertvoll“, sagte Matthias Schlunke, Vorsitzender des Konzernbetriebsrates, und dankte den Krankenschwestern und –pflegern, Ärzten, Reinigungskräften sowie den Mitarbeitern der Küche, Apotheke und Verwaltung auch für all das „Große, das Sie in vielen Dienstjahren erreicht“ haben.

Vier Damen seit 40 Jahren dabei

Geehrt wurden für 40 Jahre in einem der drei Krankenhäuser des Medizin-Campus Bodensee: Anna-Maria Marschall (Tettnang, Chirurgie) und Sylvia Schaal (Reinigungsdienst Friedrichshafen) sowie für 40 Jahre im Öffentlichen Dienst Evelyn Schneider (stellvertretende Pflegedirektorin Friedrichshafen) und Christine Garbe (Verwaltung Friedrichshafen).

Seit 25 Jahren arbeiten in einem der drei MCB-Häuser: Karin Amann, Irene Eichholz, Brunhilde Herweg, Joachim Kästle, Silvia Keller, Beate Mayer, Radmila Pelzer, Mirjana Stojanovic, Rita Sureck-Tress und Carmen Vogel (alle Friedrichshafen), Wanda Ammour und Carola Zweifel (Weingarten) sowie Nafka Huskic, Ingeborg Kaiser, Andreas Kost, Gabriele Schwanke und Margit Wagner.